Hisense volta a estar ao lado da UEFA como grande patrocinadora do EURO 2024

A Hisense anunciou a assinatura de um acordo de patrocinadora global do UEFA EURO 2024. Este é o terceiro ano consecutivo em que a Hisense patrocina o UEFA EURO, depois de ter sido parceira das duas edições anteriores e do patrocínio de sucesso do FIFA World Cup 2022.

Como parte do acordo, a Hisense terá os direitos de patrocínio para as eliminatórias europeias da UEFA em 2023-24 e 2025-26, finais da UEFA Nations League em 2025, UEFA U21 EURO 2025, Finalíssima 2024 e UEFA Futsal 2026.

Guy-Laurent Epstein, Diretor de Marketing da UEFA, congratulou a extensão da parceria com a Hisense e comentou:

Estou entusiasmado pela Hisense estar a renovar o seu compromisso com o futebol europeu como parceiro oficial do UEFA EURO 2024. Estamos juntos pelo terceiro EURO consecutivo. As tecnologias da marca continuam a ajudar a tornar o futebol mais acessível e agradável para os adeptos de todo o mundo.

O marketing desportivo continua a ser um elemento-chave no crescimento global da Hisense e na construção do reconhecimento da marca em todo o mundo. A Hisense viu o seu reconhecimento global quase duplicar nos últimos cinco anos, com os patrocínios e a associação aos campeonatos, contribuindo para um aumento de 25 pontos percentuais.

Após o anúncio do patrocínio do UEFA EURO 2024, Fisher Yu, Presidente da Hisense Group Holdings Co., Ltd. também referiu, no seu discurso durante a Feira Internacional IFA 2023 que "a Hisense consegue-se conectar com consumidores em todo o mundo através dos patrocínios desportivos, como uma forma por excelência para desenvolver a confiança na marca. Para continuar a construir a marca, globalmente, a Hisense proporcionará aos fãs em todo o mundo uma experiência de visualização incomparável do UEFA EURO 2024™ com a sua tecnologia de qualidade de imagem de ponta."

Desde a Laser TV de baixo consumo energético às iniciativas globais de proteção ambiental, a Hisense dedica-se a investir em inovação e fornecer produtos mais ecológicos aos consumidores para cenários de vida mais sustentáveis.

Ao longo dos anos, a Hisense tem continuamente procurado estabelecer conexões profundas com os consumidores em todo o mundo, independentemente de onde vivem ou do seu idioma. Este investimento tem como principal objetivo responder às necessidades individuais de cada vez mais utilizadores, melhorando a qualidade e a experiência da vida quotidiana. Aceda a mais informação da marca no site oficial Hisense IFA 2023.