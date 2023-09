X (Twitter) pagou quase 20 milhões de dólares a criadores de conteúdos, afirma a CEO

A empresa anteriormente conhecida como Twitter pagou quase 20 milhões de dólares aos criadores de conteúdos, de acordo com uma publicação da CEO do X, Linda Yaccarino.

Depois de a CEO do X ter dito que a plataforma será rentável a partir de 2024, agora vem pronunciar-se sobre quanto dinheiro já deu aos criadores de conteúdos - e não é uma quantia propriamente baixa.

O Twitter, agora denominado X, começou a pagar aos criadores, em julho, uma parte das receitas publicitárias que obtiveram com os anúncios apresentados nas respostas às suas mensagens a outros utilizadores verificados.

Para serem elegíveis, os utilizadores devem subscrever o X Premium (que é o novo nome do Twitter Blue), ter mais de 500 seguidores e ter ganho mais de 5 milhões de impressões de tweets nos últimos três meses.

20 milhões para os criadores de conteúdo do X

Os primeiros pagamentos em julho, que foram cumulativos a partir de fevereiro, totalizaram cerca de 5 milhões de dólares, de acordo com o proprietário Elon Musk. Se o X já pagou 20 milhões de dólares, isso significa que um número substancialmente maior de criadores aderiu ao programa ou que os anúncios do X estão a gerar mais impressões.

Os criadores também são agora incentivados a fazer com que os utilizadores respondam aos seus tweets. Embora isto possa inspirar conversas, sabemos, através de plataformas como o Facebook, que as emoções extremas são as que geram mais envolvimento.

No entanto, o Twitter tem sido uma plataforma desprivilegiada pelos criadores desde o seu início, uma vez que tem sido muito difícil converter seguidores em dinheiro - em plataformas como o YouTube, os criadores do programa de parceiros têm recebido uma parte das receitas de publicidade há mais de uma década. Agora que os criadores podem ganhar dinheiro com a plataforma, há razões para subscrever o X Premium e começar a publicar.

