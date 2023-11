Astronautas deixam cair saco de ferramentas no espaço. Agora, está a flutuar por lá…

Durante um passeio pela Estação Espacial Internacional (em inglês, ISS), duas astronautas deixaram escapar um saco de ferramentas. Agora, está por lá, a flutuar...

Duas astronautas da NASA, Jasmin Moghbeli e Loral O'Hara, passaram seis horas e 42 minutos fora da ISS a efetuar trabalhos de manutenção. Durante o processo, deixaram cair, por acidente, o saco de ferramentas de que se faziam acompanhar.

De acordo com a Sky News, o saco terá o tamanho de uma mochila e está, desde aí, a orbitar a Terra, a alguns minutos da estação espacial.

O momento também foi captado pela câmara do japonês Satoshi Furukawa, que acidentalmente fotografou o saco, enquanto flutuava pelo Monte Fuji.

Segundo adiantado pela NASA, as ferramentas que estavam dentro do saco não foram necessárias para o resto do passeio espacial.

O controlo da missão analisou a trajetória do saco e determinou que o risco de voltar a entrar em contacto com a ISS era baixo, e que a tripulação a bordo, bem como a estação espacial, estavam em segurança.

O saco de ferramentas foi classificado como lixo espacial e espera-se que reentre na órbita da Terra nos próximos meses. Contudo, é provável que se incendeie ao fazê-lo. Conforme partilhado pelo EarthSky algumas pessoas devem conseguir vê-lo a flutuar com apenas um par de binóculos.

Esta não é a primeira vez que um astronauta perde um saco de ferramentas no espaço. Afinal, em novembro de 2008, Heide Stefanyshyn-Piper efetuava uma reparação semelhante quando o mesmo aconteceu.

Mais do que isso, outros itens foram sendo largados por astronautas. Em 1965, o americano Ed White perdeu uma luva sobresselente quando saiu para o exterior pela primeira vez, e, em 2006, Piers Sellers relatou ter perdido uma espátula.