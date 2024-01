X bloqueia a pesquisa “Taylor Swift” depois de se terem espalhado deepfakes da cantora

A rede social X impediu os utilizadores de procurarem "Taylor Swift" depois de falsas imagens sexualmente explícitas da cantora pop terem invadido as redes sociais na semana passada.

As pesquisas pelo nome de Taylor Swift na plataforma anteriormente conhecida como Twitter apresentam agora a mensagem de erro "Os posts não estão sendo carregados". "Tentar novamente".

Esta é uma ação temporária e feita com muita cautela, pois damos prioridade à segurança nesta questão.

Disse Joe Benarroch, chefe de operações comerciais da X, num comunicado.

Taylor Swift foi nomeada "Pessoa do Ano" da revista Time em 2023, depois de se tornar a artista musical mais transmitida do mundo. A secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, considerou as imagens falsas "alarmantes" e disse que as empresas de redes sociais têm a responsabilidade de impedir a propagação de tal desinformação.

Jean-Pierre afirmou, durante uma conferência de imprensa, que a falta de rigor na aplicação da lei contra imagens falsas, possivelmente criadas por inteligência artificial (IA), afeta desproporcionalmente as mulheres.

Deepfake de Taylor Swift foi vista 47 milhões de vezes

Uma imagem de Taylor Swift partilhada no X foi vista 47 milhões de vezes antes de a conta ser suspensa, de acordo com um relatório. Desde que o multimilionário Elon Musk adquiriu o Twitter em 2022, tem sido criticado pelas suas próprias publicações polémicas e pelos seus esforços para reformular as políticas de moderação de conteúdos da plataforma.

Muitos anunciantes reduziram os gastos, com medo de aparecer ao lado de posts prejudiciais. O X afirmou que a esmagadora maioria das visualizações de conteúdos são de publicações "saudáveis". Musk e a diretora-geral da X, Linda Yaccarino, definiram uma nova política denominada "liberdade de expressão, não de alcance", que restringe a distribuição de algumas mensagens, mas não as elimina.

As restrições de pesquisa surgiram antes do jogo dos playoffs da Liga Nacional de Futebol Americano (NFL) entre os Kansas City Chiefs e os Baltimore Ravens, ao qual Swift - que namora com o tight end dos Chiefs Travis Kelce - assistiu. As transmissões dos jogos dos Chiefs mostram frequentemente as reações de Swift, e esta não foi exceção.

