Top 3 métodos para recuperar fotos corrompidas

As fotografias são uma ótima maneira de eternizar momentos. Por darem forma a um importante baú de memórias, perceber que aquelas que fomos captando, ao longo de uma viagem, durante um evento, ou noutra situação relevante, ficaram (por algum motivo que desconhecemos) corrompidas é frustrante. Assim sendo, deixamos-lhe três métodos para recuperar fotos danificadas.

Se já esteve numa situação deste tipo, saberá partilhar o quão frustrante é perceber que as fotografias que foi tirando, ao longo de um momento importante, estão corrompidas. Sendo, muitas vezes, o único registo que as pessoas fazem, custa assimilar que as fotos podem ter sido perdidas. No entanto, como "para tudo há uma solução", saiba que há várias formas de recuperar as suas fotos.

O que pode causar a danificação da imagem?

Uma foto pode ficar corrompida por vários motivos, normalmente, não controláveis pelo utilizador. De facto, é uma situação comum. O erro pode dar-se no cartão de memória, interna ou externamente, e pode resultar da presença de bugs ou na sequência de falhas, no momento em que são guardadas.

Além disso, as fotografias podem ficar corrompidas aquando do envio, através de plataformas como o WhatsApp ou o e-mail, ou na presença de vírus no dispositivo a partir do qual foram enviadas ou está a tentar aceder-lhes.

De qualquer modo, por norma, a situação é reversível e é possível recuperar fotos corrompidas. Deixamos-lhe três métodos para o fazer.

Método 1: converter a foto corrompida para outro formato

Uma das formas de recuperar uma foto corrompida é convertê-la para outro formato. Este método é simplificado pelas muitas plataformas online que oferecem a possibilidade de mudar o formato dos ficheiros.

Assim sendo, veja o formato em que as suas fotografias estão guardadas, sendo que, por norma, estão em JPEG. A primeira tentativa para resolver o dano deverá, então, passar por convertê-las para JGP, por exemplo, ou PNG, ou mesmo PDF, dependendo do seu objetivo.

De ressalvar que este método nem sempre é eficaz e, por vezes, pode não ser a solução.

Método 2: recuperar fotos corrompidas com o 4DDiG Photo Repair

Outra forma de recuperar as suas fotos corrompidas é por via do 4DDiG Photo Repair, um software alimentado por Inteligência Artificial que promete reparar as suas imagens.

Além de tratar as fotos corrompidas, o 4DDiG Photo Repair também recupera fotografias acinzentadas, com exposição a mais ou a menos, e com cores danificadas ou erradas, devolvendo às suas memórias a qualidade original. Mais ainda, trabalha com vídeos, documentos e áudios.

Este software, que também utiliza Inteligência Artificial, transforma as suas fotografias, deixando-as mais nítidas e luminosas.

O 4DDiG Photo Repair suporta os formatos comuns, como JPG e JPEG, mas também outros: ARW, CR2, ERF, NEF, PEF, ORF, RAW, SRW, SVG, TIFF, DNG.

Além disso, funciona num largo leque de dispositivos, incluindo computadores Windows e Mac, unidades USB, cartões de memória, cartões SD e câmaras digitais, bem como drones, sistemas de vigilância CCTV, entre outros.

Como recuperar fotos corrompidas com o 4DDiG Photo Repair?

Primeiro, descarregue a aplicação 4DDiG Photo Repair para o seu dispositivo. Uma vez com a app aberta, clique em Reparo de Foto.

Depois, selecione o menu Corrigir Erros de Foto e clique em Adicione Fotos. Aqui, deverá escolher as fotografias que deseja ver reparadas, a partir do seu dispositivo.

Quando selecionar as fotografias, estas serão compiladas numa lista dentro da aplicação. Confirme se está tudo pronto e clique em Iniciar Reparo, no canto superior direito.

Num processo bastante rápido, o 4DDiG Photo Repair dir-lhe-á que as fotos foram reparadas. Clique em Ver Resultados para conferir.

Se as fotografias estiverem do seu agrado, pode exportar uma a uma. Mais simples será selecionar as que quiser e, por fim, clicar em Exportar os Selecionados, assegurando a integridade das suas fotografias.

Se for mais claro, siga o passo a passo mostrado no vídeo abaixo:

Método 3: usar ferramenta online para corrigir fotos corrompidas

Uma forma mais rápida de corrigir as suas fotos danificadas é utilizar uma ferramenta online. De forma rápida e intuitiva, conseguirá recuperar todas as suas imagens.

Sem precisar de descarregar nenhum software, o 4DDiG Online Repair pode ser uma solução perante fotos danificadas. Além de garantir a segurança dos dados pessoais, por via de várias camadas de criptografia, a plataforma promete ser eficiente.

O 4DDiG Online Repair suporta vários formatos, como JPG, JPEG, PNG, CR2, NEF, ARW, entre outros, alargando o leque de respostas que é capaz de dar.

Como recuperar fotos corrompidas com o 4DDiG Online Repair?

Primeiro, aceda ao 4DDiG Online Repair.

Depois, faça o upload da(s) sua(s) fotografias(s) ou arraste-a(s) para a plataforma. Esta irá fazer a análise do conteúdo e repará-lo.

Por fim, pode pré-visualizar as fotos reparadas e, caso esteja tudo conforme pretende, descarregar para o seu dispositivo.

Como evitar a danificação das fotos?

Apesar de não ser controlável pelo utilizador, há formas de evitar que as fotos fiquem corrompidas, prevenindo a chatice que advém da situação.

Naturalmente, e enumerando algo que deve ter sempre em atenção, verifique se o seu computador está contaminado por vírus - este cuidado parece óbvio, mas pode escapar-lhe.

Além de espaço livre no dispositivo onde quer guardar as suas fotos, deve evitar interrupções abruptas quando está a transferir arquivos, assegurando que o processo inicia e termina sem qualquer anormalidade.

Por último, realize backups frequentes, por forma a garantir que as suas fotografias estão bem guardadas.

Conclusão

Conforme mencionámos, inicialmente, é frustrante perceber que um conjunto de fotos que captámos com cuidado pode ver-se corrompido. Se, mesmo tendo cuidado, isso acontecer consigo, saiba que não o perdeu e que, como vimos, é recuperável.

O 4DDiG Photo Repair é profissional, mas simples e intuitivo, estando à disposição até dos mais inexperientes. Além disso, e mais importante ainda, assegura a qualidade das imagens, não a comprometendo aquando da recuperação.