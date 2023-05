Editores de fotos e vídeos gratuitos e online

As ferramentas de edição de vídeos e fotografias são hoje utilizados de forma muito ampla por pessoas com diferentes interesses. Seja por motivos de trabalho, para guardar memórias de família, seja para partilhar nas redes sociais. Hoje trazemos a sugestão de editores de fotos e vídeo disponíveis online e gratuitos, mas, além disso, muito simples de utilizar.

Editor de vídeo InVideo

Em primeiro lugar, sugerimos a plataforma InVideo, que permite a criação de vídeo de forma muito simples e rápida, utilizada por melhor de utilizadores em mais de 160 países. Essencialmente para quem nunca fez uma edição de vídeo, o InVideo simplifica todo o processo e permite fazê-lo de forma intuitiva, acessível a qualquer tipo de utilizador.

Oferece diversas características interessantes, como um assistente inteligente de vídeo, funcionalidade de texto para voz automática com a possibilidade de adicionar a própria voz e permite criar um vídeo sem marca d'água, de forma totalmente gratuita. Além disso, disponibiliza um enorme repositório de templates personalizáveis (mais de 4000), muitos elementos como stickers e overlays, e mais de 8 milhões de imagens, clips de vídeo e música de fontes premium.

Editor de vídeo ClipChamp

O ClipChamp é uma das mais completas soluções para edição de vídeo online. Além das ferramentas de edição de vídeo, também oferece um compressor de vídeo, conversor e gravador de webcam.

A plataforma de trabalho é bastante intuitiva e dando a qualquer pessoa a possibilidade de editar com facilidade. O resultado final pode ser gravado diretamente no computador ou partilhado em qualquer serviço de nuvem, como o Google Drive, por exemplo.

Editor de fotos Taler

A primeira sugestão vai para o Taler permite editar fotos em vários níveis. Permite cortar, ajustar o tamanho adaptando-se às diferentes redes sociais ou objetivos.

Tem disponíveis inúmeros filtros e camadas, como gotas de chuva, luzes, efeitos de papel ou de nuvens. Permite adicionar texto com vários designs disponíveis, stickers e muitos outros ajustes. Tudo de forma gratuita e com exportação sem marcas de água.

O mesmo acontece de forma semelhante em serviços como o Fotor ou o mais popular Pixlr.

Editor de imagens para redes sociais Canva

Apesar de dar para editar simplesmente uma imagem, nos vários parâmetros referidos, o serviço Canva oferece, gratuitamente, funcionalidades mais avançadas do ponto de vista do design. É ideal para criar publicações no Instagram, para criar posters, apresentações e até de logótipos, flyers ou infográficos.

Se está a precisar de desenvolver algum destes ou outros projetos criativos, mas não pode estar a investir muito dinheiro, pode começar por aqui.