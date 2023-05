WhatsApp: números de telefone deixarão de ser relevantes?

Desde sempre que o número de telefone de uma pessoa é a chave principal para os contactos, de tal forma que, se um determinado número não estiver registado no nosso telefone, nem sabemos bem com quem estamos a falar... um problema com que todos nós nos deparamos principalmente nas conversas de grupo. Mas isso deve mudar muito em breve.

Utilizadores do WhatsApp terão nome de utilizador exclusivo... um @ a caminho

A evolução do WhatsApp tem tornado esta app numa ferramenta de comunicação cada vez mais poderosa e útil aos diferentes tipos de utilização. Recentemente, surgiu a informação de que, nos grupos, ao invés de aparecer o número de telefone de um utilizador que não estava registado nos contactos, ia passar a surgir o seu nome de utilizador associado.

No entanto, a partilha do WABetaInfo relativa a uma nova versão beta parece querer trazer para o WhatsApp o nome de utilizador único como fator central para utilização na aplicação.

Segundo a informação, na última atualização do WhatsApp beta para Android está um novo campo na secção de perfil da app, que solicita aos utilizadores que escolham o seu próprio nome de utilizador exclusivo.

Apesar desta descoberta, não fica clara a forma como tal poderá ser usado nas conversas ou mesmo para procurar utilizadores para conversar, mas certamente que irá ajudar a identificar mais facilmente com quem é que se está a comunicar, quando comparado com um número de telefone.

Recentemente, o WhatsApp passou a disponibilizar também a edição de mensagens de forma alargada e já permite ocultar conversas, protegidas com segurança biométrica.