Dica: Saiba como pode editar as mensagens que envia no WhatsApp

A grande novidade do momento no WhatsApp é a possibilidade de editar as mensagens. Era algo que estava pedido há muitos anos, mas que agora finalmente tomou forma e pode ser usado por todos. Mas afinal como podemos mesmo editar mensagens e em que situações o podemos fazer? Descubra tudo agora!

Apesar de estar pedido há muitos tempo, o WhatsApp apenas dava sinais de estar a preparar isso de forma muito lenta. A funcionalidade estava a ser descoberta e a ser mostrada de forma pontual, preparando-se para ganhar a sua forma final.

A nova versão do WhatsApp está disponível e traz para os dispositivos móveis a capacidade que se tornar útil em muitas situações junto dos utilizadores.

O primeiro passo para editar uma mensagem é carregar nela por alguns segundos. Ao ficar selecionada, podem encontrar no menu associado a opção Editar, no limite de 15 minutos.

Uma vez que tenham acesso a esta opção passa a ser possível editar o texto, apagando ou adicionando palavras. Não existe um limite definido, mas tipicamente deverá ser possível colocar o que uma mensagem normal permite. No final, a mensagem vai aparecer com a notificação de que foi editada no WhatsApp.

Do lado de quem recebeu a mensagem a notificação será igual. A mensagem que estava antes é alterada para a nova e surgirá uma notificação à frente da mesma a indicar que foi editada e que é por isso diferente da original. Desta forma fica simples ver que há mudanças, apesar de não se saberem quais.

Importa destacar que os utilizadores vão ter apenas 15 minutos após o envio de uma mensagem no WhatsApp para a poder editar. Fora dessa janela de tempo a edição fica impossível e a mensagem deixa de ser alterada.