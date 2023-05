Portugal: Cobertura 5G estÃ¡ a aumentar. Saiba como estÃ¡ a sua regiÃ£o

A expansão da rede de comunicações 5G continua e de acordo com dados recentes da ANACOM, o número de estações base 5G instaladas em Portugal aumentou 20% no 1.º trimestre de 2023. E a sua região como está?

5G: NOS é o operadora com mais estações

Tendo por base os valores observados no final do 4.º trimestre de 2022, e reportando agora ao 1.º trimestre de 2023, verificou-se a seguinte evolução:

O número de estações de base 5G1 instaladas teve um acréscimo de 20%, correspondendo a 1150 novas estações,

O número de freguesias em que existem estações 5G cresceu em 12%, das quais: freguesias de Baixa Densidade com estações 5G (mais 16%), correspondendo a 458 novas estações, freguesias nas Regiões Autónomas com estações 5G (mais 3%), com mais 46 novas estações



A NOS mantém-se como o operador que até à presente data instalou mais estações de base, sendo seguida pela Vodafone e pela MEO. No que respeita à variação do número de estações instaladas face ao trimestre anterior, a NOS cresceu 13% (+ 392 estações), a Vodafone 36% (+ 648 estações) e a MEO 10% (+ 110 estações).

No final do 1.º trimestre de 2023, de acordo com a informação reportada à ANACOM, o número de estações de base instaladas no território nacional com tecnologia 5G ascendia a 6992 estações, distribuídas por 305 concelhos (99% dos concelhos no país) e por 1705 freguesias (55% das freguesias no país).

Relativamente a Portugal Continental e à região autónoma dos Açores e da Madeira, o seguinte mapa da dispersão territorial das estações de base por operadores,indica os concelhos com três, dois ou um operador:

Quanto à distribuição das 6992 estações de base 5G instaladas em território nacional, por freguesias, verifica-se que as mesmas se encontram presentes em 1705 freguesias, o que representa 55% das freguesias no país.

A área total das freguesias onde não existem estações 5G representa 40% do território nacional e, de acordo com o Censos 2021, corresponde a cerca de 12% da população nacional.

ANACOM