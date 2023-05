Tesla Model Y com baterias da BYD saem a ganhar nos tempos de carregamento

A Tesla e a BYD são concorrentes, no que respeita à venda de carros elétricos, mas também são parceiras de negócios. A BYD é fornecedoras de baterias para os carros produzidos na Gigafactory de Berlim e saem a ganhar em tempos de carregamento.

A BYD é hoje uma ameaça ao sucesso da Tesla, de tal forma, que a empresa norte-americana já começou a investir na chamada publicidade tradicional. Contudo, num segmento tão competitivo, as empresas podem ganhar mais se se unirem. As duas empresas têm então uma parceria onde a BYD é fornecedora de baterias para os carros Tesla Model Y novos, produzidos na Gigafactory de Berlim.

Sem que se conheçam grandes pormenores, acredita-se que a Tesla esteja a recorrer à nova "bateria Blade" da BYD, com uma célula LFP embalada em formato longo semelhante a uma lâmina.

O novo Model Y com essas células entrou recentemente em produção na Gigafactory Berlin, e agora os fãs de Tesla no fórum TFF alemão local já estão a encontrar algumas diferenças interessantes.

Pelo que é descrito, uma das maiores novidades prende-se com o carregamento, que parecem manter o pico da taxa de carga durante mais tempo.

O Model Y com a nova bateria BYD tem uma taxa de carga superior semelhante à do Modelo Y mais antigo com baterias CATL LFP construídas na Giga Berlin. A taxa de carregamento é mantida mais elevada por mais tempo, o que, em geral, deverá resultar num tempo de carregamento mais curto.

Segundo o que é indicado ainda, esta nova bateria poderá receber mais 80% de carga com apenas 30 minutos de carregamento, o que resolve uma das desvantagens das baterias LFP. Os novos carros deverão chegar às estradas no inverno, na Europa.