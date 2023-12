Carros elétricos podem ser para todos? Em França, renting do Twingo custará 40 €/mês

No próximo ano, a Renault vai lançar, em França, a oportunidade de renting de um Twingo ZE por 40 euros mensais.

A ideia de que os carros elétricos são apenas acessíveis a pessoas com pesadas carteiras vai sendo esbatida, com o tempo, à medida que novos modelos preenchem o espetro do mercado.

Ainda assim, essa conclusão permanece, na cabeça de alguns consumidores, que se mostram muito reticentes, principalmente, devido ao preço que ainda está associado aos eletrificados.

De facto, as ajudas públicas implementadas por alguns países e a redução dos preços levada a cabo por algumas fabricantes facilitam, hoje em dia, a compra dos carros elétricos.

Apesar disso, e por saber que, mesmo assim, não são acessíveis a todos, a Renault vai lançar, em França, a modalidade de renting para o Twingo ZE, por 40 euros mensais, sem entrada.

Renault oferece oportunidade de renting de um Twingo elétrico por 40 euros mensais

Até agora, o incentivo permitia que os clientes levassem um Renault Twingo elétrico por 100 euros mensais. Contudo, esse acordo implicava uma entrada de 1000 euros. Em 2024, a oferta ficará mais apetecível, à partida.

A partir do próximo ano, os interessados poderão aderir ao programa de renting por 36 meses, com um limite de quilometragem de 22.500 km, sem entrada inicial, e com uma mensalidade de 40 euros. Isto significa que, durante três anos, poderão circular num elétrico com manutenção incluída, excluindo peças de desgaste.

O número de quilómetros é um pouco baixo, apenas 7.500 km por ano, mas o cliente pode ultrapassá-los e pagar um extra, como é habitual nos programas de renting. Este valor é, para já, desconhecido.