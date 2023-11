Depois de ter arrancado com um fulgor muito grande, o Threads, a mais recente rede social da Meta, acabou por perder força. A gigante da tecnologia quer agora revitalizar esta sua proposta e tem novos mercados em vista. Do que está a ser avançado, a Meta pode trazer o Threads para a Europa ainda antes do final do ano.

O Threads pode chegar à Europa em dezembro

Quando a Meta lançou o Threads, uma rede social demasiado similar ao X, prometeu que esta iria ofuscar a proposta de Elon Musk. Aproveitou um momento menos bom desta velha conhecida de todos os que usam a Internet para crescer e ganhar tração, o que acabaria depois por ser invertido.

Uma das limitações iniciais do Threads é que iria ficar fora da Europa, por imposições da União Europeia e das suas regras. Assim, ficou circunscrita a apenas alguns mercados, sem poder explorar todo o potencial que o velho continente pode oferecer a estes serviços alojados na Internet.

Agora, vários meses após ser lançado, surge uma boa notícia para todos. A Meta quer trazer o Threads para a Europa e deverá conseguir fazê-lo ainda antes do final deste ano. Para isso irá, naturalmente, conseguir dar resposta a todas as questões que a União Europeia apresentou aquando do seu lançamento.

Meta quer voltar a aproveitar os problemas do X

Para cumprir essas regulamentações, a Meta dará aos utilizadores da União Europeia a opção de usar o Threads exclusivamente para consumo. Não irá exigir a criação de uma conta que lhes permita fazer as suas próprias publicações. Foi ainda referido que todos os utilizadores do Threads agora podem excluir as suas contas no serviço sem excluir também as contas do Instagram associadas.

A inclusão da Europa nos mercados do Threads irá resultar num ganho de 40 milhões de utilizadores em 2024. Este número tem por base os utilizadores do Instagram na UE reportados pela Meta e na percentagem de utilizadores do Instagram que adotaram esta nova rede social noutros mercados. Essa expansão seria um impulso muito significativo para a base de utilizadores do Threads.

Com novos problemas a atingir o X, em especial nos anunciantes, este parece ser novamente o momento para a Meta trazer a sua novidade para o mercado. Aproveitará o fator novidade para fazer crescer a sua rede social e assim tentar que esta vingue e ganhe mais uma vez grande visibilidade.