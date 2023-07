A decisão da Meta de lançar agora o Threads não poderia ser mais acertada. Com o Twitter a perder utilizadores e a ter novos problemas, é certo que muitos vão olhar para esta rede social como uma proposta. Infelizmente não vai chegar a todos, com a União Europeia a ficar fora da lista dos primeiros.

O Threads da Meta não vai ser lançado na União Europeia

Há muita expetativa sobre o que a Meta vai trazer com o Threads. Esta nova rede social será um concorrente direto do Twitter e vai querer cativar os utilizadores da rede de Elon Musk, cada vez mais desapontados com o que esta oferece e com os problemas que tem tido.

Apontada para surgir hoje, o Threads parece vir a preparar-se para ter uma limitação importante e que deixará muitos utilizadores de fora. A nova proposta da Meta vai ficar fora da União Europeia, por questões de privacidade e transferência de dados.

Do que a empresa confirmou, esta não será uma limitação imposta pelos reguladores europeus, mas sim pela própria Meta. A estrutura criada não foi ainda preparada para lidar com as regras mais apertadas da União Europeia e assim preferem ficar por agora fora destes territórios.

Partilha de dados e RGPD são a razão

De acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, o atraso deve-se em grande parte à próxima Lei de Mercados Digitais (DMA) da UE, que entrará em vigor em 2024. Esta estabelece regras rígidas e bem definidas sobre como e quando os dados dos utilizadores podem deixar o espaço da União Europeia.

Assim, e do que Meta confirmou, o Threads só será lançado amanhã no Reino Unido e nos Estados Unidos. De fora vão ficar os países da União Europeia Europa, embora seja esperado que mais tarde, sem data definida, esta rede esteja também disponível nestes territórios.

A Meta quer garantir que o Threads esteja em conformidade com o DMA, em especial no que toca às regras para partilha de dados. É construído na infraestrutura do Instagram e pode importar dados desta rede, incluindo publicidade e informações de comportamento. Em caso de incumprimento das regras, as multas da União Europeia vão ser certamente pesadas.