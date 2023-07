A Mozilla está ativamente a trabalhar no Firefox, para o colocar ao nível da concorrência e para garantir aos utilizadores as mais recentes novidades. Este é um desenvolvimento continuo e que a cada nova versão é visto. Agora chegou a versão 115 do Firefox, que se despede de um lote grande versões dos sistemas operativos.

Têm sido visíveis as novidades e as melhorias do Firefox, que tenta a todo o custo resolver alguns problemas bem conhecidos. Estes têm causado algumas situações menos positivas aos utilizadores, que esperam uma versão mais fluída e mais simples de usar.

Com a chegada do Firefox 115, a Mozilla vai cumprir uma promessa que tinha feito. É hora de cortar laços com o passado e abandonar versões mais antigas de alguns sistemas operativos. Estes estão ultrapassados e têm cada vez menos utilizadores.

Firefox 115 has landed!



Now you can bring over payment methods when migrating browsers



The Tab Manager dropdown now features close buttons, so you can close tabs more quickly



Undo and redo are now available in Password fields



Loads More https://t.co/Dwx5hNfZog — Mozilla Developer (@mozhacks) July 5, 2023

Assim, e como já antes falado, esta versão é a última que será suportada no Windows 7 e no 8. Sendo uma versão Extended Support Release (ESR), garante aluns meses de correções de problemas de segurança. Também quem usa o macOS terá o fim do suporte para o macOS 10.12, 10.13 e 10.14. Se usa um desses sistemas, será migrado para o Firefox ESR.

No campo das novidades, destacamos a possibilidade de migrar as carteiras de outros browsers para o Firefox. Além disso, a versão 115 do browser da Mozilla traz também a decodificação de vídeo por hardware para GPUs Intel no Linux.

O menu suspenso do gestor de separadores tem agora botões para os fechar mais rapidamente. Foi ainda atualizado e simplificada a interface do utilizador para importar dados de outros browsers.

Todas estas novidades estão já disponíveis e prontas para instalação. A Mozilla quer melhorar ainda mais o Firefox e este caminho parece ser o certo, com as melhorias a chegarem a um ritmo elevado e a mostrar como este se está a tornar, novamente, a proposta que os utilizadores querem e precisam.