A IA e o Bing Chat têm sido um dos grandes temas na Internet nos últimos meses. A Microsoft soube aproveitar a sua proximidade com a OpenAI e assim conseguiu acesso antecipado a este produto, conseguindo criar a sua proposta. Esta cresce agora e passa a poder ser usada tanto no Chrome como no Safari.

Apesar de estar aberto e acessível a todos, o Bing Chat não pode ser usado em qualquer browser. A Microsoft foi inteligente e limitou o acesso a esta IA e ao que oferece ao Edge, o seu browser. Apenas através deste era possível comunicar com a IA e ter respostas do Bing Chat.

Agora isso está a mudar e os utilizadores começam a relatar que esta IA já pode ser usada em outros browsers. Em concreto falamos de poder o Bing Chat no Chrome e no Safari, a um ritmo lento e progressivo. Certamente que mais tarde será alargado a todos.

Claro que a utilização destes browsers traz novos limites para a IA da Microsoft. Do que se sabe, as questões ficam limitadas a 2.000 caracteres (abaixo dos 4.000 no Edge) e também é limitado a cinco mensagens antes de reiniciar a conversa, a menos de 30 no Edge.

Para além desta novidade, que alarga ainda mais a utilização desta IA, o Bing Chat traz uma novidade importante. Falamos do modo escuro que fica acessível e pronto a ser ativados, para assim proteger a vista dos utilizadores e melhorar a sua utilização.

Este modo não será ativado de forma automática, mas depende que os utilizadores o façam manual. Isso estará acessível dentro das opções do Bing Chat, bastando aceder e mudar a opção, que começa agora a ser aberta a todos os utilizadores, de forma controlada e limitada.

Já se esperava que a Microsoft abrisse a sua IA a outros browser. Esse passo é dado agora com a abertura do Bing Chat ao Chrome e ao Safari. A utilização é igual, mas somos inundados com pop-ups a tentar levar à mudança para o Edge, algo que tem sido tentado muitas vezes no passado.