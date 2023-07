Ainda que se fale muitas vezes das atualizações do Android, a verdade é que os smartphones com este sistema duram muitos anos. As versões mais antigas parecem recusar-se a morrer e a Google vai tentando mantê-las. Uma das melhores versões, o Android 4.4 KitKat, chega agora ao fim e perde todo o suporte da Google.

O fim do Android 4.4 KitKat

Das muitas versões que a Google já lançou do Android, há algumas que marcaram os utilizadores e os seus equipamentos. São versões que marcaram os utilizadores, quer pelas novidades que trouxeram ou pelas melhorias que acabaram por implementar. O Android 4.4 KitKat encaixa neste grupo e é uma das melhores versões já lançadas.

Ainda que tenha perdido o suporte da Google há já alguns anos, fruto da sua idade, este sistema continuou a ser suportado e a receber algumas melhorias. Estas chegavam através do Google Play Services, sendo assim mantidas pela Google e reduzidas ao essencial.

A plataforma Android KitKat (KK) foi lançada pela primeira vez há cerca de 10 anos e, desde então, introduzimos muitas melhorias e recursos inovadores para Android, que não estão disponíveis no KK

Desaparecem atualizações no Google Play Services

Agora, e do que a gigante das pesquisas anunciou, o Google Play Services vai deixar de suportar esta versão. Ao fim de 10 anos, este sistema vai finalmente chegar ao fim e perder de vez todas as atualizações que estavam a chegar via este mecanismo da Google.

Nas razões apresentadas pela Google para este fim está não a sua idade, mas sim o volume de utilizadores que ainda usa esta versão. Na publicação onde revelou esta novidade, fez saber que a contagem de dispositivos ativos no KitKat "caiu abaixo de 1%", um valor muito baixo face ao que as versões mais recentes têm.

Muitos milhões perdem agora o suporte

Ainda que pareça um valor muito reduzido, este representa um lote de smartphones muito elevado. Os dados existentes, ainda que oficiais e vindos da Google, dão conta de que ainda existem mais de 5 milhões de dispositivos ativos a usar o Android 4.4 KitKat.

Os dispositivos com o Android 4.4 KitKat não vão receber versões do APK do Google Play Services após 23.30.99. Isto significa que ficam expostos e sem qualquer novidade. A única solução passa mesmo por mudar de smartphone, que corra uma versão bem mais recente do Android.