Redes sociais podem ser limitadas durante protestos na França

As redes sociais têm, como tudo na vida, o lado bom e o lado menos positivo. Este tipo de meio de comunicação, permite comunicações em massa e de uma forma imediata. Nesse sentido, Macron admite limitar redes sociais durante protestos na França.

Emmanuel Macron pediu colaboração das redes sociais para remover publicações que incitem à violência no seu país. Caso tal não aconteça, Macron referiu que o Governo pode vir a limitar ou até mesmo a bloquear o acesso às plataformas durante os protestos.

Precisamos pensar em como os jovens usam as redes sociais. Quando as coisas saem do controlo, podemos ter que regulá-las ou bloqueá-las”, disse Macron, citado pelo jornal The Guardian, numa reunião com mais de 200 autarcas cujos municípios foram atingidos pela violência no país