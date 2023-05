A Meta tem insistido que o WhatsApp é um serviço seguro e que protege a privacidade dos utilizadores. Para além do que tem já implementado, está constantemente a criar melhorias. A mais recente permite proteger a privacidade das suas conversas do WhatsApp. Descubra como usar esta novidade.

São muitas as novidades que foram apresentadas recentemente no WhatsApp, no campo da segurança e privacidade. Estas procuram garantir que os utilizadores estão seguros e as suas conversas ficam longe de olhares alheios.

Como usar esta novidade no WhatsApp

A mais recente permite esconder as conversas mais sensíveis, bloqueando o seu acesso por qualquer pessoa. Basta primeiro abrir a conversa com o contacto ou grupo que quer esconder e aceder às definições dessa troca de mensagens.

Aqui será possível encontrar a opção Trancar conversa, sendo necessário ativar a única opção que tem disponível. Ao tomar este passo, será pedido que autentique com a impressão digital ou outro método. Vão ser ainda ser mostradas 2 mensagens a confirmar que este passo está dado no WhatsApp.

Como encontrar as conversas que escondeu

Esta conversa passa agora a estar escondida, mas acessível. Está no topo da lista de troca de mensagens do WhatsApp e bastará arrastar esta área para baixo para aceder ao ícone que mostra as conversas que estão neste estado.

Ao carregar nesta nova área, vai ser possível ver a lista de conversas que estão escondidas e com a privacidade ao máximo. Qualquer uma delas pode ser escolhida para ser aberta, sendo pedido ao utilizador, novamente, que se identifique para lhes aceder.

Pode reverter a opção da privacidade das mensagens

Inverter esta configuração numa conversa do WhatsApp é também um processo simples. Basta novamente escolher as opções das conversas e aceder à opção Trancar conversa, que vai estar presente na lista de entradas nesta área.

Dentro será possível ver a opção Trancar esta conversa com impressão digital, que está ativa. Novamente basta desativar a opção. Também será necessário que o utilizador se autentique e de imediato a conversa surgirá na lista visível e acessível.

Esta é certamente uma opção interessante e que poderá usar sempre que quiser partilhar ou emprestar o seu smartphone. Para além de esconder as conversas e dar privacidade aos utilizadores, também as notificações de novas mensagens do WhatsApp vão ser escondidas e ficar ausentes para não serem vistas.