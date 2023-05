Começou o maior evento de Cibersegurança do Interior [Em direto]

Começou a quarta edição da Conferência Internacional de Cibersegurança onde serão debatidas as vulnerabilidades dos sistemas informáticos. O Pplware é Media Partner. Acompanhem em direto.

Especialistas, profissionais do setor e docentes apresentarão hoje a sua visão da cibersegurança e algumas soluções para tornar as redes mais resilientes.

O evento começou com a intervenção do Prof. Dr. Carlos Brigas, Diretor da UTC de Informática que agradeceu a presença de todos neste evento que já é uma referência à escala nacional e internacional. Seguiu-se a intervenção da Profª. Drª Ana Fonseca, Diretora da Escola Superior de Tecnologia e Gestão que agradeceu a organização e referiu ser um orgulho o Politécnico ter um evento deste nível.

Sessão de abertura - Joaquim Brigas (Presidente do Politécnico da Guarda)

Prof. Dr. Joaquim Brigas, Presidente do Politécnico da Guarda, procedeu à sessão de abertura do evento e congratulou-se com toda a dinâmica do evento, agradecendo aos oradores, alunos, docentes, funcionários e entidades que se associaram a este evento. Destaque para o Pplware que é Media Partner e também para outros parceiros como é o caso da Ordem dos Engenheiros, La Vie, Bertrand, Auchan, entre outros.

Entrega de certificados: C-Academy

Seguiu-se a entrega dos Certificados dos alunos que concluíram o curso Fundamentos de Redes e Sistemas no âmbito da C-Academy.

O Politécnico da Guarda foi uma das primeiras instituições do Ensino Superior a estabelecer uma parceria com o Centro Nacional de CiberSegurança (CNCS) no âmbito do programa C-Academy (Academia do CNCS na área cibersegurança). O Politécnico da Guarda foi também uma das primeiras Instituições de Ensino Superior a lecionar uma formação neste âmbito.

O curso Fundamentos de Redes e Computadores no Politécnico da Guarda esgotou em poucos dias após o seu anúncio. Foi lecionado pelo Eng. Pedro Pinto do Politécnico da Guarda e nele participaram elementos da Administração Pública, com destaque para os vários Municípios, incluindo o Município dos Açores, Unidade Local de Saúde da Guarda, empresas como a CofiCab e Loba, entre outros.

Cibersegurança no sistema educativo na era digital foi o tema da apresentação de Concepción Cordón Fuentes, Professora na Universidade Internacional de Valência que lançou o desafio para se ter mais mulheres na área da cibersegurança. A professora faz parte do grupo Women4Cyber Spain que é um projeto que tem como objetivo impulsionar a participação das mulheres na área da cibersegurança.

Para mostrar o panorama, em tempo real, da cibersegurança, a professora a Concepción Fuentes mostrou a ferramenta da kaspersky que permite ver um mapa dos ataques em tempo real.

(em atualização)