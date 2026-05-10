Segurança Social: atenção, tem mesmo de alterar o acesso até terça-feira

Os utilizadores da Segurança Social Direta têm até 11 de maio (terça-feira) para atualizar os seus dados e ativar o novo sistema de segurança no portal. Veja o tutorial do Pplware que ensina como fazer.

A partir de 12 de maio, passa a ser obrigatória a autenticação de dois fatores (2FA) para particulares.

Segurança Social: o que está a mudar?

A principal alteração passa pelo reforço da autenticação de acesso. Até agora, bastava normalmente o NISS + palavra-passe, mas o sistema está a evoluir para um modelo mais seguro.

Com esta atualização, passa a ser necessário:

E-mail válido associado à conta

Número de telemóvel atualizado

Código de verificação adicional (via SMS ou e-mail)

Em alguns casos, autenticação reforçada (2 fatores)

Quem ainda não ativou esta funcionalidade deve fazê-lo até 11 de maio para garantir acesso contínuo ao portal. Pode ver aqui o nosso tutorial passo a passo, escrito pela Dra. Joana Vallera, Diretora de Departamento de Gestão de Serviços e Relações Externas da Segurança Social.

A Segurança Social reforça assim a proteção dos dados dos cidadãos, alinhando-se com práticas digitais mais modernas e seguras.