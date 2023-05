O WhatsApp procura constantemente a segurança do seu serviço e das suas apps. Para isso traz muitas novidades e melhorias, como a que apresentou agora. Finalmente poderemos esconder as conversas mais sensíveis e privadas do WhatsApp, de forma simples.

A procura de novas formas de manter as suas mensagens privadas e seguras é uma constante no WhatsApp. Assim, chegou um novo recurso chamado Proteção de conversas, que permite proteger as conversas mais privadas e íntimas, com uma camada de segurança adicional.

Ao proteger uma conversa, esta é removida da caixa de entrada da app e colocada numa pasta própria, que só pode ser acessada com a password do utilizador ou por biometria, como a impressão digital. Este recurso também esconde automaticamente o conteúdo dessa conversa nas notificações recebidas.

Esta funcionalidade será excelente para todos os que precisam de partilhar os seus smartphones com um familiar. Serve também para os momentos em que outra pessoa tem acesso ao telefone no momento em que recebe uma mensagem especial.

Para proteger uma conversa no WhatsApp basta toca no nome de um contacto ou de um grupo e selecionar a opção de bloqueio. Para revelar as conversas escondidas, precisa apenas de puxar lentamente para baixo na caixa de entrada e inserir a password do smartphone ou a biometria.

Nos próximos meses, o WhatsApp adicionará mais opções à Proteção de conversas. Aqui será incluída a proteção de aparelhos adicionais e a criação de uma password personalizada para as conversas. Isso trará uma password única, diferente da usada no telefone.

Esta é uma novidade que certamente será a usada por muitos utilizadores do WhatsApp. Traz uma camada de segurança importante e que garantirá a privacidade a todos, mesmo nos momentos em que esta parece impossível de conseguir. Esta melhoria está já disponível e chegará a todos com uma simples atualização da app deste serviço.