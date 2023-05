CEO da OpenAI está preocupado com o uso da IA para condicionar as eleições

A Inteligência Artificial tem entrado nas nossas vidas a um ritmo alucinante e são cada vez mais as notícias que mostram a rápida integração desta tecnologia em várias áreas e serviços. Contudo, existem algumas questões relativamente a este segmento e agora o CEO da OpenAI, responsável pelo popular ChatGPT, disse estar preocupado com a possibilidade de utilização da IA para condicionar as eleições.

IA usada nas eleições gera preocupações...

Segundo avança a Reuters, durante esta terça-feira (16) o CEO da OpenAI, Sam Altman, disse perante o Senado que o uso da Inteligência Artificial para interferir na integridade das eleições é uma "área significativa de preocupação" e acrescenta que esta é uma tecnologia que precisa de regulamentação. Sobre este assunto, o executivo adianta ainda que "acho que também precisamos de regras, diretrizes sobre o que se espera em termos de divulgação de uma empresa que fornece um modelo. Estou nervoso com isso".

A Inteligência Artificial é um assunto que tem dado muito o que falar, suscitando nalguns uma sensação de novas oportunidades, mas noutros algumas reticências e preocupações quanto ao seu impacto no futuro em vários setores. Por exemplo, na nossa recente questão semanal, cerca de 70% dos leitores disseram recear que a IA acabe com muitos postos de trabalho.

Sendo esta a primeira vez que falou no Congresso, Altman sugeriu também que, no geral, os EUA considerem os requisitos de licenciamento e teste para o desenvolvimento de modelos de IA. E ao ser questionado sobre qual o tipo de IA que deverá estar sujeita a licenciamento, o dono do ChatGPT apontou o dedo aos modelos que podem persuadir ou manipular as crenças de uma pessoa, por exemplo.

Altman disse ainda que as empresas deveriam ter o direito de dizer que não querem que os seus dados sejam usados ​​para treino de IA, uma vez que esta é uma ideia a ser debatida pelo Senado.