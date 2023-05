Quase 70% receiam que a Inteligência Artificial acabe com muitos postos de trabalho

O tema da Inteligência Artificial tem marcado as notícias tecnológicas do dia a dia. Muitos olham com entusiasmo para a evolução desta tecnologia, enquanto que outros têm muitas reservas sobre o seu impacto em várias áreas dominadas pelo ser humano. Assim, na nossa última questão quisemos saber se os nossos leitores receiam que a IA acabe com muitos postos de trabalho. E a grande maioria dos participantes responderam que sim. Vamos conhecer todos os resultados.

Receia que a Inteligência Artificial acabe com muitos postos de trabalho?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 1.196 respostas obtidas.

Os resultados mostram que a grande maioria, com 69% dos votos, responderam afirmativamente a esta questão, ou seja, têm receio do que a IA possa causar muitos despedimentos na medida em que deverá substituir vários postos de trabalho (827 votos). Por sua vez, os restantes 31% responderam que não têm esse medo (369 votos).

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue então o gráfico com os resultados desta questão.

Pode ler as várias opiniões dos leitores através dos comentários deixados ao artigo onde a questão foi colocada. E apesar da preocupação de muitas pessoas sobre o perigo que a tecnologia de IA possa espoletar, há também quem defenda que a evolução traz como consequência a extinção de vários postos de trabalho ao mesmo tempo que cria novas oportunidades.

