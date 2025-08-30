A Meta AI está em risco? Especialistas em IA estão a deixar a empresa

A IA ganhou um papel importante dentro dos produtos da Meta. Está cada vez presente e é essencial. No entanto, a Meta AI enfrenta uma turbulência na sua estrutura, à medida que as novas contratações de Mark Zuckerberg entram em conflito com os veteranos, provocando saídas, mudanças de liderança e uma grande reorganização.

A Meta AI poderá estará em risco?

O objetivo da Meta de chegar ao topo da área da IA ​​enfrenta um grande revés. Em poucos meses, figuras-chave que Mark Zuckerberg tinha investido centenas de milhões de dólares a recrutar concorrentes para reunir a sua equipa de "Vingadores da IA" começaram a deixar a empresa. Esta situação repercutiu-se amplamente no mundo da tecnologia.

Três dos investigadores de IA que se juntaram à Meta: Avi Verma, Ethan Knight e Rishabh Agarwal, demitiram-se pouco depois. Avi Verma e Ethan Knight, que foram transferidos da OpenAI, regressaram aos seus antigos empregos na OpenAI após apenas algumas semanas na Meta.

Chaya Navak, funcionário de longa data, também deixou a empresa e juntou-se à equipa da OpenAI. É importante salientar que estes indivíduos estão a deixar contratos altamente lucrativos para regressar às suas antigas empresas. Os motivos exatos por detrás destas saídas são desconhecidos. No entanto, os rumores da indústria sugerem que o estilo de gestão desinteressado de Mark Zuckerberg gerou inquietação na equipa de IA.

Especialistas em IA estão a deixar a empresa

Além disso, a abordagem da Meta em relação à IA e os seus princípios éticos, diferentes dos da OpenAI, podem ter dificultado a adaptação destes investigadores. Sabe-se que cada empresa tem uma estrutura diferente para a IA, e acredita-se que os indivíduos que saíram não estavam alinhados com essa estrutura.

Estas saídas são um sinal claro de que a iniciativa de Zuckerberg não está a correr como planeado. A recente decisão da Meta de reestruturar a equipa a que chama "Superintelligence Labs" e interromper as contratações sugere que tal já estava previsto. Estas novas saídas evidenciaram ainda mais as fissuras dentro da equipa.

Com as contratações suspensas na maior parte da Meta Superintelligence Lab (MSL), a empresa afirma que "vai planear o crescimento para 2026 com cuidado". Para a Meta, a corrida pela superinteligência já não se trata apenas de construir uma IA mais inteligente, mas sim de provar que a sua experiência de liderança pode sobreviver à reformulação.