Cidadãos querem taxas de estacionamento mais caras para SUV, à semelhança do que fez Paris

À semelhança do que foi já feito em Paris, cidadãos do Reino Unido querem taxas de estacionamento mais altas para SUV. Segundo eles, este tipo de veículo está a aumentar as emissões, o congestionamento e o perigo nas estradas.

Segundo dados citados pela Sky News, a proporção de carros grandes nas cidades da Inglaterra é, agora, 10 vezes maior do que há 20 anos, causando mais emissões, congestionamento e perigo.

Em Londres, especificamente, o número de SUV ocupa, agora, uma área equivalente à de todo o bairro de Kensington e Chelsea, de acordo com a Clean Cities.

Além disso, em Inglaterra, os SUV representam já 30% das vendas de carros novos, num aumento de dez vezes desde 2002/03, segundo a Clean Cities, com muitos deles demasiado grandes para os antigos lugares de estacionamento.

Ainda que muitos SUV sejam elétricos, veículos maiores consomem mais energia e recursos.

Taxas de estacionamento mais altas para os carros maiores

Perante este cenário, a organização quer que as cidades introduzam taxas de estacionamento semelhantes às de Paris para carros grandes, como forma de dissuadir os condutores e libertar espaço.

Conforme informámos, em fevereiro de 2024, os cidadãos de Paris votaram para triplicar as taxas de estacionamento para os veículos maiores, mais pesados e mais poluentes, num referendo aprovado com mais de 50% dos votos a favor.

Na perspetiva de Oliver Lord, diretor da Clean Cities, no Reino Unido, é "justo que os veículos que causam mais danos paguem uma parte justa dos custos que a sociedade tem de arcar".

Citado pelo órgão de comunicação britânico, o diretor disse que "os condutores têm dificuldade em estacionar devido à «concentração dos carros», enquanto as pessoas que andam a pé e de bicicleta correm mais riscos".

Na sua perspetiva, "se queremos cidades mais seguras para as crianças e que nos permitam circular mais facilmente, precisamos de tomar medidas".