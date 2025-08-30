Cidadãos querem taxas de estacionamento mais caras para SUV, à semelhança do que fez Paris
À semelhança do que foi já feito em Paris, cidadãos do Reino Unido querem taxas de estacionamento mais altas para SUV. Segundo eles, este tipo de veículo está a aumentar as emissões, o congestionamento e o perigo nas estradas.
Segundo dados citados pela Sky News, a proporção de carros grandes nas cidades da Inglaterra é, agora, 10 vezes maior do que há 20 anos, causando mais emissões, congestionamento e perigo.
Em Londres, especificamente, o número de SUV ocupa, agora, uma área equivalente à de todo o bairro de Kensington e Chelsea, de acordo com a Clean Cities.
Além disso, em Inglaterra, os SUV representam já 30% das vendas de carros novos, num aumento de dez vezes desde 2002/03, segundo a Clean Cities, com muitos deles demasiado grandes para os antigos lugares de estacionamento.
Ainda que muitos SUV sejam elétricos, veículos maiores consomem mais energia e recursos.
Taxas de estacionamento mais altas para os carros maiores
Perante este cenário, a organização quer que as cidades introduzam taxas de estacionamento semelhantes às de Paris para carros grandes, como forma de dissuadir os condutores e libertar espaço.
Conforme informámos, em fevereiro de 2024, os cidadãos de Paris votaram para triplicar as taxas de estacionamento para os veículos maiores, mais pesados e mais poluentes, num referendo aprovado com mais de 50% dos votos a favor.
Na perspetiva de Oliver Lord, diretor da Clean Cities, no Reino Unido, é "justo que os veículos que causam mais danos paguem uma parte justa dos custos que a sociedade tem de arcar".
Citado pelo órgão de comunicação britânico, o diretor disse que "os condutores têm dificuldade em estacionar devido à «concentração dos carros», enquanto as pessoas que andam a pé e de bicicleta correm mais riscos".
Na sua perspetiva, "se queremos cidades mais seguras para as crianças e que nos permitam circular mais facilmente, precisamos de tomar medidas".
A questão reduz-se a:
– Qual é a dimensão mais comuns num parque de estacionamento: 5m x 2,3 m (a 2,4 m)
– Qual é a dimensão dos SUV: de de 4,2m x 1,8m a a 4,4m x 2m
O que acontece é que os SUV praticamente não cabem nos lugares de estacionamento. Em garagens subterrâneas em que é difícil manobrar então é um catástrofe.
Eu diria que está mas é na altura de fazer os lugares de estacionamento maiores, Portugal a situação é igual, teimam em fazer lugares para estacionar um smart, uma pessoa com carro qualquer actual dentro do rectângulo mal consegue abrir as portas e realizar manobras porqur as dimensões não estão ajustadas aos tamanhos praticados actualmente…
Depois é as pessoas não querem, e política do meio ambiente encapotada enfim…
Em vez de pedirem taxas mais baixas para quem tem carros “normais” pedem taxas altas para os suv. Por isso pagamos o que pagamos.