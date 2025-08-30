PplWare Mobile

Cidadãos querem taxas de estacionamento mais caras para SUV, à semelhança do que fez Paris

  1. Max says:
    30 de Agosto de 2025 às 11:17

    A questão reduz-se a:
    – Qual é a dimensão mais comuns num parque de estacionamento: 5m x 2,3 m (a 2,4 m)
    – Qual é a dimensão dos SUV: de de 4,2m x 1,8m a a 4,4m x 2m
    O que acontece é que os SUV praticamente não cabem nos lugares de estacionamento. Em garagens subterrâneas em que é difícil manobrar então é um catástrofe.

  2. Oraxulo says:
    30 de Agosto de 2025 às 11:30

    Eu diria que está mas é na altura de fazer os lugares de estacionamento maiores, Portugal a situação é igual, teimam em fazer lugares para estacionar um smart, uma pessoa com carro qualquer actual dentro do rectângulo mal consegue abrir as portas e realizar manobras porqur as dimensões não estão ajustadas aos tamanhos praticados actualmente…

    Depois é as pessoas não querem, e política do meio ambiente encapotada enfim…

  3. Tiger says:
    30 de Agosto de 2025 às 11:38

    Em vez de pedirem taxas mais baixas para quem tem carros “normais” pedem taxas altas para os suv. Por isso pagamos o que pagamos.

