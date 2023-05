Embora os SSD sejam cada vez mais usados, os HDD não perderam a sua presença no mercado e são ainda uma solução. Esta deverá permanecer a escolha por mais alguns anos, mas em 2028 vão simplesmente desaparecer, segundo os especialistas. Saiba por quê.

O fim dos HDD está para breve

Como tem sido visto, os SSD são para muitos a forma de acelerar qualquer máquina e a escolha óbvia na maioria dos cenários. Esta é uma guerra já antiga e que tem ainda não está decidida para o lado mais óbvio, ou seja, contra os HDD.

O que o analista Shawn Rosemarin, da Pure Storage, prevê é que até 2028 os HDD vão desaparecer. O raciocínio é lógico, mas não da forma esperada. Segundo declara, estará associado aos consumos de energia. A mudança será gradual e irá acontecer nos próximos anos.

SSD são a solução a partir de 2028

3% da energia mundial está em datacenters. Aproximadamente um terço disso é armazenamento. Quase tudo isso é HDD. Portanto, se eu puder eliminar o disco mecânicos e passar para a flash, posso basicamente reduzir o consumo de energia em 80 ou 90% enquanto move a densidade em ordens de magnitude num ambiente onde os preços do NAND continuam a cair, está a ficar evidente que os discos rígidos desaparecem

A verdade é que existe um segundo fator que também é relevante: o custo por GB está cada vez mais equilibrado. Esta é uma verdade principalmente quando falamos de SSD de média ou baixa capacidade. Os preços dessas unidades caíram vertiginosamente nos últimos meses, e essa tendência deve continuar em 2023.

Será que vã mesmo desaparecer de vez?

Se ele estiver certo, até 2028 será o fim de uma tecnologia com 75 anos de história dos HDD. O primeiro computador disponível comercialmente com um disco rígido foi provavelmente o IBM 305 RAMDAC de 1956, uma máquina acionada por válvulas em vez de transístores.

Ainda que focada no mercado empresarial e não no dos computadores pessoais, esta poderá estar enviesada. Fabricantes de HDD declaram que as suas propostas são mais resistentes e que por isso vão continuar a existir por muitos mais anos. Só o tempo dirá qual será o verdadeiro vencedor ou se vamos naturalmente manter o cenário atual com propostas em todos os campos.