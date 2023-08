ASUS revelou oficialmente as novas motherboards ROG e TUF Gaming Z790

A ASUS é uma das marcas mais valiosas, respeitadas e importantes do mundo tecnológico e muito desse estatuto vem do facto de lançar de forma constante e rápida os seus produtos. Como tal, a empresa taiwanesa aproveitou o evento Gamescom 2023 para revelar oficialmente as suas novas motherboards ROG e TUF Gaming da série Z790.

Novas motherboards ROG e TUF Gaming Z790

A Asus revelou as suas três mais recentes motherboards ROG Maximus Z790 Dark Hero, ROG Strix Z790-A Gaming WiFi II e TUF Gaming Z790-Pro WiFi durante o evento Gamescom 2023. Os novos equipamentos são compatíveis com os processadores Intel Core da 12ª geração, com os da 13ª geração e com os da próxima 14ª geração.

Cada uma destas motherboads conta com uma interface PCIe 5.0, suporte para memórias DDR5, uma conectividade melhorada, soluções de arrefecimento mais eficientes, mais vantagens para processos DIY, entre outras funcionalidades.

ROG Maximus Z790 Dark Hero

Este motherboard caracteriza-se por um design profundamente negro, mas sempre com o toque com as cores características gaming da iluminação Polymo.

A placa oferece ao utilizador um conjunto de funcionalidades de topo e visa simplificar o processo de construção, fornecendo ainda ferramentas de diagnóstico úteis.

ROG Strix Z790-A Gaming WiFi II

Um design inspirado nas linhas da gama ROG Maximus, com um tom branco e metalizado elegante e elitista.

A ROG Strix Z790-A Gaming WiFi II traz um incremento a esta linha, com uma maior conectividade, arrefecimento VRM refinado e mais opções de armazenamento.

TUF Gaming Z790-Pro WiFi

A linha TUF é uma das mais apreciadas e eficazes no setor dos jogos, com equipamentos poderosos, porém com um design mais discreto e cru.

Esta motherboard ASUS TUF Gaming Z790-Pro WiFi acaba por ser uma oportunidade para todos os que procuram uma placa com funcionalidades poderosas que costumavam ser apenas características das mais avançadas da marca.

Pode ver mais informações aqui.