EVGA rompe parceria com a Nvidia e sai do mercado das placas gráficas

O mundo tecnológico está em constante mudança e tal verifica-se pelas constantes notícias diárias que nos mostram que nada é para sempre. E esse é mesmo o resumo daquilo que se passa com a empresa EVGA.

De acordo com as mais recentes informações, a marca norte-americana, conhecida por ser uma das mais importantes no setor das GPUs, terminou a sua parceria com a líder Nvidia e anunciou a sua saída do mercado das placas gráficas.

EVGA diz adeus à Nvdia e ao mercado das placas gráficas

A EVGA é uma das maiores fabricantes de placas gráficas, sendo uma das marcas da preferência dos utilizadores, nomeadamente os gamers. No entanto, a empresa norte-americana, sediada em Brea, na Califórnia, anunciou nesta sexta-feira (16) que vai deixar o mercado das placas gráficas e também o fim da sua parceria com a gigante Nvidia.

A notícia começou a ser divulgada por vários canais tecnológicos em todo o mundo, e não é caso para menos, uma vez que o segmento das GPUs é o responsável por cerca de 80% da faturação da EVGA.

Contudo, Andrew Han, CEO da EVGA, adianta que a empresa não está à venda e que a mesma se vai manter no mercado com outros produtos como, por exemplo, fontes de alimentação. Além disso, parece não haver intenção de alargar o foco da empresa para outros segmentos.

Por outro lado, apesar desta radical decisão, a EVGA garante que vai oferecer todo o apoio necessário, como suporte e garantia, aos clientes que têm os seus produtos. A marca vai continuar a vender as suas placas personalizadas da linha GeForce RTX 30 até que o stock das mesmas se esgote. Porém, já não irá lançar modelos da próxima gama GeForce RTX 40 da Nvidia.

Será que a culpa é da própria Nvidia?

A notícia foi apurada inicialmente pelos youtubers Gamer Nexus e JayzTwoCents, que conversaram diretamente com os executivos da EVGA, onde a empresa adiantou que a culpa desta parceria ter terminado é da própria Nvidia, devido a uma relação tóxica e de desconfiança. Ou seja, a EVGA diz que a fabricante não lhe fornecia informações suficientes sobre o funcionamento dos produtos, sendo que apenas revelava o preço dos mesmos durante o anúncio ao público.

Para além disso, é dito que a Nvidia não dava acesso a drivers funcionais das GPUs para testes, o que levou a outros problemas. Foi ainda referido que a líder deste segmento se tornou também ela numa rival, através dos seus modelos Founders Edition, que acabavam por ser vendidos a preços mais baixos.

Do outro lado, a Nvidia adianta que "tivemos uma longa parceria com a EVGA ao longo dos anos e vamos continuar a dar-lhe suporte na nossa atual geração de produtos. Desejamos a Andrew [CEO da EVGA] e aos nossos amigos na EVGA todo o sucesso".