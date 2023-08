NOS cria sistema de zapping inovador com base em padrões…

A NOS acaba de registar uma patente nos Estados Unidos da América, relativa a um inovador sistema que usa os padrões de zapping dos utilizadores para melhorar a forma como estes mudam de canais nas suas boxes.

NOS: Sistema toma decisões com base em padrões do utilizador

Segundo o comunicado enviado ao Pplware, esta solução, desenvolvida pela equipa da NOS Inovação, analisa os padrões de zapping do utilizador para determinar a probabilidade deste mudar para outros canais.

João Ferreira, Diretor da NOS Inovação, referiu que...

Este é um exemplo da forma como a ciência de dados, bem como a inteligência artificial, pode ajudar a melhorar a performance dos produtos atuais e futuros. Na NOS, estas ferramentas não fazem parte do futuro, mas sim do nosso presente. Estamos a trabalhar em novas formas de as usarmos para melhorar e ou criar novos produtos e serviços que vão ao encontro das necessidades dos nossos clientes. Dentro dessa estratégia, queremos desenvolver um ecossistema inteligente NOS que seja a referência, não só no mercado nacional, mas também a nível internacional.

Com este conhecimento, ao fim de um determinado período, faz uma pré-sintonização daquele que, com base no seu padrão habitual, é o “próximo canal” mais provável, o que permite aumentar a rapidez e melhorar a experiência do zapping. Toda a informação é anonimizada e confidencial.