A Galáxia Whirlpool, também conhecida como Galáxia do Redemoinho, tecnicamente denominada Messier 51a (M51a), foi descoberta pela primeira vez em 1773 pelo astrónomo francês Charles Messier. Este é um dos objetos mais conhecidos do céu noturno. Desde astrónomos amadores até à NASA, há décadas que todos partilham imagens da galáxia Whirlpool. Mas nunca se viu uma imagem como a que acaba de ser captada pelo Telescópio Espacial James Webb, o mais potente do seu género.

Mas afinal o que estamos nós a ver?

Esta imagem hipnotizante (em destaque no topo) é uma imagem composta dos instrumentos NIRCam e MIRI do telescópio. Ambos os dispositivos foram concebidos para captar o universo distante, descodificando sinais de luz infravermelha provenientes de estrelas e galáxias distantes. O resultado final é a Galáxia Whirlpool num pormenor nunca antes visto.

As regiões vermelho-escuras mostram a poeira quente filamentosa que permeia o meio da galáxia. As regiões vermelhas mostram a luz reprocessada de moléculas complexas que se formam nos grãos de poeira, enquanto as cores laranja e amarelo revelam as regiões de gás ionizado pelos aglomerados de estrelas recentemente formados.

A retroação estelar tem um efeito dramático no meio da galáxia e cria uma rede complexa de nós brilhantes, bem como bolhas negras cavernosas.

Afirmou a Agência Espacial Europeia (ESA), que ajudou a construir o telescópio e o lançou para o espaço no ano passado a partir do seu porto espacial na Guiana Francesa.

A agência refere que a retroação estelar é o termo utilizado para descrever o derrame de energia das estrelas para os ambientes que as formam e é um processo crucial para determinar as taxas de formação das estrelas. Compreender o feedback estelar é vital para a construção de modelos universais exatos de formação de estrelas.

A imagem do James Webb faz parte de uma série de observações destinadas a esclarecer a interação entre a retroação estelar e a formação de estrelas em ambientes fora da nossa galáxia, a Via-Láctea.

A M51 é apelidada de Whirlpool (redemoinho) por causa da sua estrutura em redemoinho, que se assemelha à água em torno de um ralo. Encontra-se a cerca de 30 milhões de anos-luz de distância, na constelação Canes Venatici, o que significa que a imagem que vemos mostra o aspeto da galáxia Whirlpool há 30 milhões de anos.

James Webb mostra o que nunca foi visto

A Whirlpool tem um irmão mais novo - a galáxia anã NGC 5195. Pensa-se que a influência gravitacional da companheira mais pequena da M51 é parcialmente responsável pela natureza distinta dos braços espirais proeminentes e bem desenvolvidos da galáxia.

Quando foram publicadas em 2011, as imagens do Hubble da galáxia Whirlpool deixaram o mundo estupefacto. No entanto, numa reviravolta profética, a equipa por detrás das imagens disse que "embora o Hubble esteja a fornecer vistas incisivas da estrutura interna de galáxias como a M51, espera-se que o planeado Telescópio Espacial James Webb produza imagens ainda mais nítidas".

Se quiser perceber como funciona a galáxia Whirlpool e porque é tão especial, veja este vídeo com Michael Merrifield, professor de astronomia na Universidade de Nottingham: