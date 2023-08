Os Estrunfes estão de regresso com The Smurfs 2 – The Prisoner of the Green Stone

Quem não se lembra destes pequenos e simpáticos amigos, do tamanho de um polegar e que estão sempre dispostos para a brincadeira (todos, menos o rezingão, claro!). Os Estrunfes estão de regresso este ano com The Smurfs 2 – The Prisoner of the Green Stone e já falta pouco.

Os Estrunfes, criados pelo cartoonista belga Pierre Culiford (mais conhecido por Peyo), já por cá andam desde o inicio do século passado.

É uma longevidade bastante interessante para os pequenos amigos azuis que, se mantém em forma, apesar da longa idade. E a maior prova disso é a produção de filmes, séries, livros e videojogos que não cessam nem abrandam e em breve, um novo videojogo se prepara para chegar: The Smurfs 2 – The Prisoner of the Green Stone.

Em desenvolvimento pelos estúdios OSome Studio, The Smurfs 2: The Prisoner of the Green Stone corresponde a uma nova história com uma narrativa original que está previsto ser lançado a 2 de Novembro deste ano, para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

A história do jogo parte do momento em que o Estrunfe Habilidoso cria uma invenção revolucionária: o SmurfoMix!

Contudo, falta um ingrediente principal para a sua invenção ser bem sucedida, uma Green Stone (Pedra Verde), que se encontra nas mãos do arqui-inimigo dos Estrunfes, Gargamel.

Dessa forma, o Habilidoso, parte com a missão de resgatar a Green Stone do laboratório do Gargamel mas, num erro infeliz, a pedra explode e os seus pedaços espalham-se pela Cursed Land (Terra Amaldiçoada), espalhando os seus poderes pela terra.

No entanto, essa explosão acrescentou algo mais sinistro ainda, soltou Stolas, um demónio terrífico que terá de ser travado a qualquer custo.

Assim sendo, uma equipa de 4 Estrunfes terá de se lançar numa demanda pela salvação da Cursed Land da ameaça de Stolas! Equipados com as suas armas e ferramentas, este grupo de valentes Estrunfes poderão contar ainda com o poder de SmurfoMix e com um aliado, inesperado ... o próprio Gargamel! Poderemos usar algumas das invenções de Gargamel, como os seus Teleporters e assim explorar 3 novas regiões novas na Cursed Land.

À medida que se avança na aventura, vamos também encontrando recursos que nos permite ir melhorando o SmurfoMix tornando-o mais forte e poderoso.

Na sua essência, The Smurfs 2 – The Prisoner of the Green Stone é um jogo de ação de aventura e plataformas e permitirá aos jogadores embarcar na aventura com um amigo, em modo co-op.

