Com muitos sensores colocados nos seus carros elétricos, a Tesla pode alargar a sua oferta para proteger os condutores. A marca já monitoriza de forma ativa os condutores dos seus carros, mas agora vai alargar ainda mais este controlo que faz destas situações.

Apesar de muitos não terem atualmente nenhuma funcionalidade associada, a Tesla tem muitos sensores de vários tipos dentro dos seus carros. Estes podem ser usados em situações muito particulares e a marca está a começar a alargar a sua utilização, sempre com a proteção dos utilizadores em mente.

Do que foi publicado pelo popular leaker @greentheonly no Twitter, a Tesla irá alargar a monitorização ativa que faz aos seus condutores. Para isso usa já a câmara que está presente no interior destes carros elétricos e quer aumentar o que vai avaliar.

Looks like Tesla is planning a big boost to (camera based) driver monitoring.

They are now tracking additional things like how many yawns the driver had recently, how many blinks and how long they were, leaning. All this is to calculate how drowsy the driver is. — green (@greentheonly) May 13, 2023

Se até agora a marca estava ainda num patamar muito limitado, vai alargar muito mais a sua proposta. Atualmente apenas monitoriza o movimento dos olhos e se o condutor está ou não a mexer em dispositivos móveis. Conta ainda com a ajuda dos movimentos do volante para determinar a atenção destes.

Do que foi já detetado no código dos carros elétrico da Tesla, muito mais vai passar a ser montorizado. Falamos do número de vezes que os olhos vão piscar e também os bocejos que o condutor fizer durante a condução.

But it also looks like they are planning to apply this even when not on AP (which is a very right move!) by seeing how well centered the driving is, how many lane keep assist warnings and corrections happened lately. — green (@greentheonly) May 13, 2023

Curiosamente, esta avaliação parece ser mais completa e presente. Não está a ser feita apenas quando o Autopilot está em uso ou o Full Self Driving está ativo. O que @greentheonly reportou mostra que a Tesla também está a avaliar esses fatores quando os próprios motoristas estão a conduzir de forma independente.

Algo que não foi possível determinar foi quando esta novidade será apresentada aos utilizadores. Não se sabe também de que forma a Tesla irá usar esta informação e o como os carros vão reagir a situações destas dos condutores.