Com a chegada do ChatGPT da OpenAI, rapidamente as lojas do iOS e do Android ficaram cheias de propostas que usaram este nome, sem serem as oficiais. Agora, e para colmatar esta falha, a OpenAI lançou finalmente a sua app para iOS. Os utilizadores do Android vão ter de esperar, para já.

O ChatGPT chegou ao iOS do iPhone

Há medida que o ChatGTP foi crescendo, uma das melhorias mais vezes pedida era uma app para os dispositivos móveis. Tudo funcionava perfeitamente no browser, mas muitos queriam uma proposta dedicada e focada apenas na novidade da OpenAI.

Essa solução tardava em surgir e muitos questionavam mesmo que algum dia esta viria a ser uma realidade. Esse momento chegou agora e a OpenAI tem finalmente uma proposta para os smartphones. Por agora está apenas dedicada ao iOS, mas em breve a solução para Android vai chegar a estes smartphones.

A app da OpenAI dedicada ao mobile

A app ChatGPT é gratuita e sincroniza o histórico dos utilizadores entre dispositivos. Também integra o Whisper, o sistema de reconhecimento de voz de código aberto da OpenAI, que permite que esta app seja usada com entradas de voz.

Respostas instantâneas: obtenha informações precisas sem vasculhar anúncios ou vários resultados.

obtenha informações precisas sem vasculhar anúncios ou vários resultados. Aconselhamento personalizado: procure orientação sobre culinária, planos de viagem ou elaboração de mensagens atenciosas.

procure orientação sobre culinária, planos de viagem ou elaboração de mensagens atenciosas. Inspiração criativa: crie ideias para presentes, esboce apresentações ou escreva o poema perfeito.

crie ideias para presentes, esboce apresentações ou escreva o poema perfeito. Contribuição profissional: Aumente a produtividade com feedback de ideias, resumo de notas e assistência técnica a tópicos.

Aumente a produtividade com feedback de ideias, resumo de notas e assistência técnica a tópicos. Oportunidades de aprendizagem: explore novos idiomas, história moderna e muito mais ao seu próprio ritmo.

Todos os assinantes do ChatGPT Plus têm alguns extras nesta nova app da OpenAI. Estes têm acesso exclusivo aos recursos do GPT-4, acesso antecipado a recursos e tempos de resposta mais rápidos, tudo no iOS e no iPhone.

Chegará mais tarde para o Android

Por agora este lançamento está limitado aos EUA, mas com planos de expansão para outros países nas próximas semanas. Por agora o foco foi o iOS, mas os utilizadores do Android vão ter novidades em breve, ainda sem que tenha sido revelada uma data ou momento para esta chegada.

Esta é uma excelente notícia e que muitos esperavam há muito tempo. Ainda assim, os utilizadores devem ter cuidado com todas as propostas presentes, que procuram apenas tirar proveito desta do ChatGTP da OpenAI, com publicidade ou cm versões pagas.