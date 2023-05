Vendas de smartphones dobráveis podem crescer até 55% em 2023

Os smartphones dobráveis chegaram para mostrar que ainda se pode criar algo diferente neste mercado que já se encontra saturado e com 'falta de ideias novas' há algum tempo. E apesar de este segmento ainda continuar a ser dedicado sobretudo a um nicho de utilizadores, as últimas previsões dos analistas apontam para um aumento de vendas de telefones dobráveis até 55% neste ano de 2023.

Mercado dos dobráveis pode crescer 55% em 2023

No geral, a indústria tecnológica atravessa mais uma crise que está a ter um impacto significativo na venda de equipamentos. Os últimos relatórios financeiros mostram uma queda na receita de várias empresas importantes no setor e não há muitos indícios de que a situação possa melhorar a curto prazo. De acordo com a analista TrendForce o volume de vendas do mercado de smartphones para este ano deverá ser inferior a 1,2 mil milhões de unidades.

Por outro lado, os smartphones dobráveis poderão ter um papel de destaque neste momento de crise e a analista estima que os envios de unidades deste segmento devem aumentar em 55% ano a ano, alcançando cerca de 19,8 milhões de smartphones dobráveis vendidos em 2023. Caso estes dados se confirmem, estaremos então perante um crescimento significativo, considerando que em 2022 foram enviados 12,8 milhões de dobráveis.

Até aqui, um dos principais obstáculos a condicionar a aquisição de telefones dobráveis era o ser valor elevado. Mas o avanço na indústria ajuda ao desenvolvimento de novas tecnologias para otimizar custos. Os dados da TrendForce indicam que, atualmente, os materiais OLED orgânicos representam cerca de 23% do custo dos ecrãs OLED dobráveis para smartphones. E à medida que mais fornecedores entram neste segmento, mais probabilidade há de os preços caírem, como foi o caso das dobradiças usadas nestes equipamentos.

Para já, a Samsung continua a liderar este setor e os rumores apontam para uma nova geração dos Fold/Flip já no final do mês de julho, que pode chegar ao mercado em agosto.

Está a pensar comprar um smartphone dobrável?