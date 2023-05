Chuwi lança novo mini PC LarkBox X 2023 por cerca de 200 €

Os mini PCs surgem para tornar os escritórios mais minimalistas ou, por exemplo, para trazer alguma mobilidade dentro de casa ou empresa. A Chuwi está a preparar o lançamento do seu novo Chuwi LarkBox X de 2023, que deverá chegar com um preço a rondar os 200 €.

Depois do sucesso do mini computador Chuwi LarkBox X, a empresa está a renovar a versão com o modelo de 2023. O Chuwi LarkBox X 2023, tal como o antecessor, vem equipado com Wi-Fi6, mas com duas portas RJ45 gigabit, uma delas atualizada para 2,5 gigabit.

O processador que o equipa é um recém-lançado Intel N100 com 4 núcleos e 4 threads, com clock de até 3,4Hz.

O TDP (Thermal Design Power) foi configurado para até 25 W, tornando o Intel N100 Mini PC altamente eficiente em termos de energia. Isso significa que pode aproveitar uma vida útil mais longa da bateria ou reduzir as contas de eletricidade, dependendo de como usa o dispositivo.

Além disso, o mini PC possui gestão térmica avançada que ajuda a dissipar o calor rapidamente, evitando o sobreaquecimento e garantindo um desempenho confiável. Quer esteja a utilizá-lo para trabalho ou lazer, pode contar com o Mini PC Intel N100 para proporcionar um desempenho suave e sem atrasos sem comprometer a eficiência energética.

Esta nova versão do Larkbox X foi atualizada e conta com 12 GB LPDDR5 de RAM, o que acaba por superar a maioria dos concorrentes no mercado, que apenas oferecem 8 GB. Essa atualização substancial garante ao utilizador a execução de várias apps tarefas com alguma exigência, sem sacrificar o desempenho.

Com um SSD PCIe de 512 GB, este mini PC oferece ampla capacidade de armazenamento.

O Chuwi LarkBox X 2023 está equipado com ligação sem fios WIFI6 e tem duas portas ethernet Gigabit RJ45 atualizadas. Embora a maioria dos mini PCs ofereça portas ethernet Gigabit padrão, este dispositivo vai mais além, com duas portas ethernet RJ45, uma das quais atualizada para 2.5. Isso traduz-se em velocidades de transferência de dados mais rápidas, latência reduzida e uma ligação à rede mais estável.

Mede apenas 173 x 158 x 73 mm e pesa 460g, o que faz dele uma peça fácil de transportar para qualquer lado.

O novo Mini PC Chuwi LarkBox X 2023, com processador Intel N100, é lançado com um preço de $199, que deverá traduzir-se em 200 e poucos Euros assim que estiver disponível para a Europa. A data ainda não é conhecida, mas será para breve.

Chuwi Larkbox X