Ministra da Agricultura foi vítima da burla “Olá pai, olá mãe”

O alerta foi lançado em outubro de 2022, altura em que começou a circular um esquema fraudulento com o objetivo de roubar dinheiro. A burla conhecida como "Olá pai, olá mãe" tem feito várias vítimas e uma das mais recentes foi a Ministra da Agricultura Maria do Céu Antunes... mas há outro nome conhecido.

Este tipo de esquema não é novo, mas continua a circular em força em Portugal. O Modus Operandi é simples! A vítima recebe uma mensagem no WhatsApp a dizer que é o filho ou filha e que precisa de dinheiro (mas já há várias variantes do "engodo").

O "atacante", que se faz passar por filho ou filha, começa por dizer que mudou de número e pede ao "pai", que é a vítima, para lhe transferir um determinado valor via MB WAY.

Segundo revela o Observador (citando a Visão), Maria do Céu Antunes, mãe de duas raparigas, foi uma das milhares de vítimas. Além da Ministra da Agricultura, também o ex-presidente do Tribunal Constitucional, João Caupers, sofreu uma tentativa de burla, mas neste caso o atacante não teve sucesso.

De acordo com as informações, a Ministra apresentou a queixa-crime junto às autoridades. Não foi revelado qual o valor que foi transferido para o atacante.

Se receber alguma mensagem de um número desconhecido a dizer ser o seu filho(a), CONFIRME sempre antes de enviar (através de uma chamada, ou uma mensagem com pergunta/resposta combinada previamente com o seu filho(a)… etc.

Este tipo de burla ganhou muita tração em outros países, como é o caso do Reino Unido, e tem vindo a acontecer cada vez com mais frequência em Portugal. De relembrar que os ataques de Phishing continuam a ser o principal vetor de ataque em Portugal.