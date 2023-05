Xiaomi 13 Ultra prepara a sua entrada na Europa… a um preço surreal

Que os smartphones de topo estão caros, não há dúvidas... Hoje o iPhone mais caro começa a ser vendido por 1499 €, mas a versão de 1TB custa 2149 €. A Samsung tem também o seu Galaxy S23 Ultra a ser vendido a partir dos 1349,90 €. A Xiaomi não quer ficar atrás nesta questão do preço...

O Xiaomi 13 Ultra foi apresentado na China, mas a fabricante anunciou que este lançamento iria chegar ao resto do mundo, incluindo Europa. O seu preço anunciado para o mercado interno foi de 5999 CNY, o que representa cerca de 790 € à taxa de câmbio atual.

Considerando o preço dos modelos de topo disponíveis atualmente em Portugal, nomeadamente do Xiaomi 13 Pro, não seria de esperar que os rumores apontassem para um preço bastante elevado. Recorde-se que o modelo Xiaomi 13 Pro que já aqui analisámos tem um preço recomendado de 1299,99 €, em Portugal.

Então quanto vai custar um Xiaomi 13 Ultra?

Ainda não seja uma informação oficial, várias fontes apontam para que o Xiaomi 13 Ultra seja lançado na Europa com um preço de 1499 €, para uma versão de 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento interno.

Por exemplo, a mesma versão do Galaxy S23 Ultra está disponível atualmente por 1.529,90 €. Já o iPhone Pro Max de 512 GB de armazenamento pode ser adquirido por 1 889,00 €.

O Xiaomi 13 Ultra, em relação ao Xiaomi 13 Pro, traz essencialmente melhorias ao nível das câmaras e um ecrã com mais brilho, além da bateria que tem uma capacidade ligeiramente maior, mas carrega no máximo a 90W ao contrário da do modelo Pro que carrega a 120W.

Além disso, considerando que têm o mesmo processador e GPU, nos testes de benchmark já conhecidos, o modelo Ultra acaba por ter pontuações ligeiramente inferiores ao modelo Pro.

Ainda não há data oficial para o lançamento do smartphone na Europa e deverá ser lançado nas cores preto e verde.