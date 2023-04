Xiaomi 13 Ultra – A “Excelência Sem Limites”

A Xiaomi acabou de anunciar o seu novo Xiaomi 13 Ultra que integra a série de câmaras M da Leica. A Xiaomi fala em "Excelência Sem Limites". Venha conhecer esta nova peça da tecnologia.

O Xiaomi 13 Ultra surge como a mais recente colaboração entre a Xiaomi e a Leica, e pretende ser um pináculo da tecnologia móvel a nível fotográfico. Tem um sistema de câmara quadrupla, trazendo a câmara principal um sensor de 1 polegada e abertura variável ao centro, um ecrã ultra WQHD+ com excelente precisão de cor, e o processador Snapdragon 8 Gen 2.

A fotografia e o contributo da Leica

Herdando o conceito ótico da série Leica M, o sistema ótico Leica do Xiaomi 13 Ultra tem as características de tamanho compacto, grande abertura, alto desempenho de imagem, fiabilidade e durabilidade. A lente adota um design de polinómio que permite que a precisão do design alcance um nível de nanómetro. Ao mesmo tempo, tem um revestimento multicamada que promete reduzir significativamente o brilho e o ghosting, apresentando um desempenho estável em ambientes extremamente frios e quentes.

O Xiaomi 13 Ultra está equipado com um sistema de câmara quadrupla com lente ótica Leica que cobre comprimentos focais que variam de 12mm (ultra grande angular), 23mm (grande angular), 75mm (telefoto) até ao novo 120mm (super telefoto), além dos comprimentos extras de 46mm e 240mm através do In-Sensor-Zoom.

Adicionando a amplitude total de flexibilidade de comprimento focal, a configuração da câmara profissional do smartphone oferece abertura variável. Três das câmaras do Xiaomi 13 Ultra apresentam uma abertura mais ampla que ƒ/2.0, o que traz mais luz e uma profundidade de campo suave, permitindo tempos de obturador mais curtos, capturando momentos naturais e imperdíveis mais rapidamente. Exibindo um sensor IMX989 ultra grande de 1 polegada e uma nova abertura física de dois estágios alternando entre ƒ/1.9 e ƒ/4.0, a câmara principal oferece aos criadores de conteúdo ainda mais liberdade na personalização das exposições com base em diferentes cenários.

Inspirado no método de fotografia de "distância hiperfocal" comumente utilizado por fotógrafos urbanos, o Xiaomi 13 Ultra também traz um novo modo de disparo rápido que permite tirar instantâneos sem foco, definindo o ponto de foco manualmente e capturando o momento em apenas 0,8 segundos.

O trabalho do software e a fotografia em RAW

O Xiaomi 13 Ultra otimizou o fluxo de trabalho RAW e mais algoritmos foram migrados para o domínio RAW para maximizar o alcance dinâmico, detalhes e textura da imagem, com o objetivo de melhorar significativamente a qualidade de imagem.

A câmara principal suporta 50 MP RAW, trazendo uma resolução de imagem ainda mais elevada e oferecendo UltraRAW de 14 bits multiframes, que obtém diretamente os dados do pipeline de computação, trazendo melhor resolução e alto alcance dinâmico. Os perfis da câmara serão criados pela Adobe, proporcionando um melhor ponto de partida para a pós-produção.

Ecrã e design

Em termos de ecrã, o Xiaomi 13 Ultra apresenta um ecrã WQHD+ de qualidade profissional de 6,73" com excelente precisão de cores e brilho máximo de até 2600 nits.

Este ecrã também é calibrado de acordo com a nova colorimetria CIE 2015, que suporta uma gestão automática de cores perfeita para garantir uma apresentação precisa e consistente de cores em diferentes ecrãs de dispositivos Xiaomi recentemente lançados.

O Xiaomi 13 Ultra também suporta Dolby Vision, capturando com cores vívidas, contrastes e brilho surpreendentes, juntamente com uma vista panorâmica de detalhes ricos em áreas escuras e claras, oferecendo aos utilizadores a oportunidade de partilhar o seu próprio conteúdo criativo em comunidades UGC (User-Generated Content) que suportam o Dolby Vision®.

Experiência ultrarrápida com tecnologia de dissipação de calor autodesenvolvida e sistema de gestão de bateria Xiaomi Surge

Como obra-prima anual da linha de produtos Xiaomi Ultra, o Xiaomi 13 Ultra tem neste momento a configuração de hardware mais poderosa, juntamente com um conjunto de novas tecnologias inovadoras para uma experiência topo de gama.

O Xiaomi 13 Ultra presta homenagem ao aspeto clássico da série de câmaras M da Leica com o seu módulo de câmara circular, estrutura de metal unibody e acabamento em textura de couro. Com um peso de apenas 227g e com a estrutura de metal, que proporciona mais resiliência à flexão do que a geração anterior, o design do smartphone oferece uma base para toda a estrutura e uma aderência mais segura.

Envolto numa segunda geração de couro de silicone nanotecnológico antibacteriano, o painel traseiro do Xiaomi 13 Ultra não só resiste a impressões digitais e manchas, mas também é antibacteriano e anti amarelecimento. A sua taxa de inibição bacteriana pode atingir até 99%, sendo perfeita para quase todos os ambientes.

Equipado com o mais recente processador topo de gama Snapdragon 8 Gen 2, que adota a tecnologia de processamento de 4nm, o Xiaomi 13 Ultra traz um desempenho superior e um consumo de energia reduzido.

O smartphone suporta até 16GB de RAM LPDDR5x e armazenamento UFS4.0 de até 1 TB, bem como FBO. O Xiaomi 13 Ultra também apresenta uma interface USB 3.2 Gen 1, alcançando uma saída de vídeo DisplayPort de até 4K 60Hz.

Graças à tecnologia de arrefecimento Loop LiquidCool desenvolvida pela Xiaomi, que é o primeiro sistema de arrefecimento toroidal de grau aeroespacial a ser implementado num smartphone, o Xiaomi 13 Ultra alcançou uma “condução unidirecional” da circulação interna através da estrutura de “separação líquido-vapor”.

Ao emparelhar um chip de carregamento Xiaomi Surge P2 e um chip de gestão de bateria Xiaomi Surge G1 com uma bateria de 5.000mAh, o Xiaomi 13 Ultra utiliza uma série de funções de saúde da bateria e é capaz de estimar a vida útil da bateria em níveis extremamente granulares.

O Xiaomi 13 Ultra também adiciona um novo modo de hibernação, que será ativado automaticamente quando a bateria estiver fraca, limitando as atividades em segundo plano e oferecendo até 60 minutos de standby adicional.

Para já não há indicação da disponibilidade para o mercado internacional, estando disponível na china a parir de 5999 CNY (796,62 €, à taxa de câmbio atual).