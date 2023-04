Aeroporto de Lisboa: Drone obriga à suspensão de aterragens e desvio de voos

Na manhã de hoje, foram desviados pelo menos oito voos com aterragens suspensas no aeroporto de Lisboa devido à presença de um drone no espaço aéreo. O normal funcionamento do aeroporto foi condicionado por pelo menos 1 hora, mas este acontecimento deverá levar a atrasos durante todo o dia.

As aterragens no Aeroporto Humberto Delgado em Lisboa foram suspensas por cerca de uma hora esta manhã devido ao avistamento de um drone na zona de Alcântara, segundo avançou a NAV - Navegação Aérea de Portugal.

Drone provoca constrangimentos no Aeroporto Humberto Delgado

A operação foi suspensa por "motivos de segurança da navegação aérea" e causou atrasos nas aterragens.

A suspensão aconteceu entre as 10h30 e as 11h27 e o drone estaria numa zona de aproximação à pista, a partir do Sul. Alguns voos foram desviados para outros aeroportos nacionais, mesmo depois de ter sido equacionada a aterragem na pista Norte. Tal não foi possível devido a ventos fortes. As partidas não foram afetadas.

Esta situação já foi ultrapassada, estando já as aterragens a acontecer de forma normal, contudo, poderão existir atrasos durante todo o dia, segundo as informações partilhadas.