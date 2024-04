Elon Musk nega que a Tesla tenha cancelado o Model 2 de 25 mil dólares

Elon Musk usou o seu perfil no X para desmentir uma notícia da Reuters que afirmava que a Tesla tinha abandonado o seu plano de lançar um carro elétrico barato, o Model 2, para se concentrar no desenvolvimento de um robotáxi na mesma plataforma.

A agência noticiosa publicou um relatório citando três fontes próximas da aparente decisão. A notícia indica que o cancelamento do Tesla Model 2 teria sido decidido devido à forte pressão gerada pelos carros elétricos baratos fabricados por marcas chinesas. Elon Musk terá mesmo dado a notícia aos funcionários numa reunião no final de fevereiro.

O próximo passo da empresa, de acordo com os media, seria utilizar a plataforma do Tesla Model 2 para produzir robotáxis. Embora o volume de produção destes veículos seja muito inferior ao planeado para o veículo de 25 mil dólares.

Elon Musk afirma que tudo isso é falso

Em resposta a um post de @zerohedge que falava da publicação, Elon Musk afirmou: "A Reuters está a mentir (outra vez)". Mas a história não ficou por aqui, já que o empresário republicou uma imagem carregada por outro utilizador do X com referências a uma aparente quebra de tráfego para o órgão de comunicação social. "A Reuters está a morrer", acrescentou o CEO da Tesla.

Elon Musk odeia a Reuters, pelo que a sua reação a uma notícia de que o Tesla Model 2 foi cancelado não é surpreendente. Apesar disso, a situação parece ter-lhe permitido dar a entender os planos da sua empresa tanto para o carro como para os robotáxis.

O magnata falou pela primeira vez sobre a possibilidade de desenvolver um robotáxi em 2022. Desde então, não foram divulgados pormenores sobre essa iniciativa. Mas Musk parece ter apoiado um ponto de vista interessante apresentado por Sawyer Merrit.

Num post no X, especulou que a ideia da Tesla desde o início era usar a plataforma do Model 2 para criar um robotáxi. E que os dois veículos seriam provavelmente muito semelhantes, com a diferença de que o carro de 25 mil dólares teria um volante e o robotáxi não.

Talvez Elon e a equipa tenham ficado tão impressionados com o desempenho do FSD 12 que talvez tenham pensado que deveriam colocar ainda mais recursos no projeto robotáxi/FSD. Isto não significa que o carro de 25 mil dólares tenha sido cancelado. Mais uma vez, eles partilham a mesma plataforma.

Publicou Merrit. A resposta de Elon Musk deu a entender que esta suposição está no caminho certo.

Precisa de mais contexto? Leia também: