Tesla Model 2, o tal carro elétrico de 25 mil euros, já não vai acontecer

As ações da Tesla estão a cair, as vendas no primeiro trimestre caíram 8,5% e o projeto que muitos esperam há anos, o tal Model 2 com preço de 25 mil euros, já não vai acontecer. A marca estará a repensar a sua estratégia, pois o mercado está muito mais competitivo. Abandonando os veículos mais baratos, a atenção parece voltar-se para os robotáxis, ou carros de condução autónoma de transporte de passageiros.

Tesla cancela um dos seus projetos mais aguardados: o "Model 2"

Há um adágio popular que poderá expressar o que se passa com a Tesla; "Não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe...". E a hegemonia da marca americana poderá estar agora abalada. Não que vá acabar, ou deixar de vender muitos carros elétricos. Terá, sim, fechado a porta daquele que seria para muitos o golpe de misericórdia no segmento automóvel de preços "caros".

Segundo a Reuters, o Plano Diretor da Tesla perdeu a sua componente mais importante. A agência noticiosa, com base em fontes próximas do projeto, refere que a empresa norte-americana acabará por não construir o seu tão aguardado carro acessível. Em vez disso, vai agora concentrar-se no desenvolvimento de robotáxis autónomos utilizando a mesma plataforma.

A notícia, que ainda não foi confirmada pelo construtor, não passou despercebida por várias razões. O plano de negócios da empresa previa um catálogo inicial de automóveis caros e exclusivos - recorde-se do Tesla Roadster original - que lhe permitiria financiar modelos cada vez mais baratos e exclusivos até chegar a um produto familiar acessível.

O CEO da Tesla, Elon Musk, tinha prometido aos investidores que o tão aguardado modelo seria fabricado no Texas a partir do segundo semestre de 2025. Entretanto, os rumores apontavam também para a produção de um modelo acessível na Europa, um mercado onde a empresa goza de uma presença estelar, com vendas recorde, por exemplo, do Model Y.

Fontes afirmam que os funcionários tomaram conhecimento do cancelamento do projeto numa reunião realizada no final de fevereiro. Agora, explicam, a empresa delineou uma nova estratégia, que consiste em avançar com o desenvolvimento de robotáxis, veículos autónomos que apontam para o futuro da mobilidade, embora demorem a chegar.

Empresa poderia não conseguir fabricar os elétricos de 25 mil euros

Ser capaz de oferecer um carro elétrico por cerca de 25.000 euros tem sido um dos maiores desafios da Tesla, principalmente em termos de capacidade de produção e margens de lucro. No entanto, a notícia surge numa altura em que a China se tornou uma potência na mobilidade elétrica, oferecendo automóveis verdadeiramente acessíveis.

A estratégia agressiva adotada pelo gigante asiático só veio pressionar os fabricantes ocidentais, que tentam acompanhar a vaga de produtos provenientes da China. Agora que, aparentemente, a Tesla não vai construir o seu carro elétrico acessível, a grande questão é saber o que vai acontecer ao seu Plano Diretor.

E quem poderá tomar a vez e ficar com esta fatia tão apetecida do mercado dos elétricos... baratos!