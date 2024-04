Windows 11: Microsoft está a bloquear as apps de personalização na versão 24H2

As mudanças que a Microsoft tem aplicado ao Windows 11 não tem sido do agrado de todos. Assim, é normal muitos utilizadores recorrerem a apps de personalização, que tornam este sistema mais do seu agrado. Este cenário pode em breve mudar, com a Microsoft a começar a bloquear as apps de personalização na versão 24H2 do Windows 11.

A versão 24H2 será uma das próximas grandes atualizações do Windows 11. Esta nova versão trará mais um lote de novidades, que a Microsoft estará ainda a desenvolver e a preparar dentro do seu programa Insider, onde todas as melhorias e novas funções são apresentadas.

O que não se esperava era que esta nova atualização trouxesse limitações para as apps de personalização que os utilizadores se habituaram a usar. Os relatos crescem e mostram haver várias apps afetadas e que assim estão impossibilitadas de serem usadas para mudar um pouco o Windows 11.

O primeiro caso relatado foi a app StartAllBack, usada para mudar a imagem do Windows 11, que está a ser bloqueada. A execução da app está a ser negada no sistema e até a própria atualização do sistema para versões mais recentes está a ser bloqueada com uma mensagem de erro bem clara.

Esta aplicação não pode ser executada porque causa problemas de segurança ou desempenho no Windows. Uma nova versão pode estar disponível. Verifique com o seu fornecedor de software uma versão atualizada que seja executada nesta versão do Windows.

Existe uma solução simples de contornar o problema, mas que nem todos estão confortáveis de usar. Passa por desinstalar a app, fazer as atualizações e instalar novamente, mudando o nome para qualquer outro que não o original que é bloqueado.

Também a app ExplorerPatcher é bloqueada no Windows 11, na versão 24H2. O comportamento é em todo idêntico, com a mesma mensagem de erro. Esta proposta, tal como a anterior, dedica-se a modificar o Windows e a tornar a sua interface mais próxima do utilizador.

É curiosa esta posição da Microsoft, que vai contra o que a empresa nos habituou com o Windows 11 e outras versões. É compreensível que queira limitar a utilização de apps que possam trazer problemas, o mais estranho mesmo é que apenas se foque nas que alteram a imagem da interface do seu sistema.