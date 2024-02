Brave prepara o futuro e lançou uma nova versão dedicada ao Windows on ARM

O mercado está a mudar e cada vez mais os SoC ARM são uma opção a ser tomada em conta. Estes conseguem já ter um desempenho igual ou superior do que as arquiteturas tradicionais oferecem, o que é promissor. Assim, o software também se adapta, e agora é o Brave que mostra a sua nova proposta, dedicada ao Windows on ARM.

O Brave também já tem versão para os ARM

O Brave é um browser cada vez mais popular, com um foco único na privacidade, sendo também baseado no Chromium. Este acaba de anunciar uma novidade, que traz para todos uma versão nativa para Windows on ARM. Esta está já disponível no seu canal estável, oferecendo aos utilizadores uma alternativa não convencional ao Chrome e ao Edge, com todas as otimizações necessárias.

Os computadores com SoC ARM que corram o Windows podem usar qualquer um dos browsers modernos, mesmo que estes não tenham suporte nativo para este SoC. No entanto, a emulação apresenta algumas desvantagens notáveis, como um pior desempenho, compatibilidade inferior e um maior consumo de energia. Os programadores podem ultrapassar estes problemas otimizando as suas propostas dedicadas ao ARM.

ARM64 Brave on Windows is now stable and offers native performance. You also get to enjoy the same features we offer on x64/x86 like Widevine, IPFS, Tor.



Get it from our GitHub, Microsoft Store or https://t.co/P6Wzhbd5iw — Mihai (@mihaiplesa) February 2, 2024

Com este último lançamento para o Windows on ARM, o Brave juntou-se à Mozilla e à Microsoft na lista de browsers que oferecem versões nativas para os SoC ARM. O Chrome seguirá também este caminho em breve. O Google lançou recentemente a primeira versão ARM do Chrome Canary, tornando finalmente o seu browser compatível com a arquitetura ARM.

Versão dedicada para o Windows neste SoC

Esta nova versão do Brave pode já ser descarregada através do seu site oficial. O browser também está disponível na Microsoft Store e no GitHub. Para os que querem fugir dos browsers tradicionais e das suas práticas questionáveis, o Brave oferece um lote de funcionalidades muito interessantes.

Falamos do mesmo nível de compatibilidade combinado com controlos de privacidade aprimorados e recursos integrados avançados. Aqui temos um bloqueador de anúncios, VPN, pesquisa privada e muito mais. Existem ainda serviços e apps adicionais que permitem fazer videochamadas gratuitas, criar feeds de notícias personalizáveis ​​​​e muito mais.

Com a Qualcomm a prever lançar a sua nova plataforma Snapdragon X Elite para PCs com Windows, é excelente ver mais programadores a abraçarem esta arquitetura. Cada vez há mais propostas nativas para os SoC ARM, o que fazem antever um sucesso grande. O Windows on ARM não é uma novidade, tendo sido há quase oito anos, mas parece que estará prestes a ganhar uma nova força.