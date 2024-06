Quer a barra de tarefas do Windows 11 na vertical? Já há uma solução que oferece isso

O Windows 11 trouxeram muitas mudanças para a barra de tarefas, mas nem todas foram recebidas da melhor forma. Uma delas foi o fim da possibilidade de colocar este elemento na vertical, algo que até agora era normal e usado por muitos. A solução para este problema surge agora com uma das mais conhecidas apps para modificar o Windows 11, o Windhawk.

Barra de tarefas do Windows 11 na vertical?

Muitos utilizadores do Windows não ficaram satisfeitos com o que a Microsoft mudou na barra de tarefas do Windows 11. Este novo sistema da gigante do software colocou o menu iniciar no centro, removeu e trouxe as miniaturas e até mexeu nos segundos do relógio.

Muitas destas mudanças menos positivas acabaram por ser corrigidas ou revertidas, mas algumas ainda aguardam a atenção da Microsoft. Uma delas é a posição da barra de tarefas, que deixou de poder ser movida para a lateral, numa posição vertical. Não se sabe se alguma vez retornará esta possibilidade e nem como será abordada.

Windhawk é a solução que oferece isso tudo

Claro que desde sempre existiu software dedicado a personalizar o Windows 11, alterando elementos e partes gráficas. Um destes, o Windhawk, traz agora uma novidade interessante. Um dos seus módulos passa a conseguir mover a barra de tarefas para a posição pretendida por muitos, a vertical.

A mais recente atualização do Windhawk passa a dar essa possibilidade aos utilizadores. Com o módulo "Vertical Taskbar for Windows 11" os utilizadores passa a poder mover a barra de tarefas para o lado esquerdo do ecrã e assim libertar o espaço na zona inferior do ecrã.

Futuro vai trazer ainda mais melhorias

A primeira versão deste modulo tem ainda algumas limitações. Os utilizadores só pode colocar a barra de tarefas à esquerda, mas os planos do programador prevêem passar a permitir mover também para a direita. Outras opções de personalização estão também a ser previstas, como girar o relógio.

Afinal parece ser simples algo que a Microsoft anda a negar aos utilizadores do Windows 11. Com esta pequena e simples ferramenta, a barra de tarefas ganha uma nova capacidade e o comportamento que é clássico e esperado.

Windhawk