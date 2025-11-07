Atualizações e otimização do Windows 11: como deixar o PC mais rápido e estável

Dicas rápidas e comprováveis para ganhar desempenho

1) Mantenha o Windows atualizado (e reinicie depois)

Em Definições > Windows Update, instale as atualizações de qualidade. Muitas incluem correções de estabilidade e segurança. Reiniciar após a atualização liberta ficheiros temporários e conclui a otimização do sistema.

2) Arranque limpo: desative arranques desnecessários

Abra o Gestor de Tarefas (Ctrl+Shift+Esc) > Arranque e desative apps que não precisa no arranque. O impacto na velocidade de boot é imediato.

3) Espaço livre automático com o Storage Sense

Em Definições > Sistema > Armazenamento, ativa o Sensor de Armazenamento para apagar temporários e conteúdo de reciclagem de forma programada — menos ficheiros inúteis, mais desempenho.

4) Drivers: use as Atualizações opcionais com critério

Se precisar de um driver específico, usa Windows Update > Atualizações opcionais. Evite instalações de origem duvidosa. Se algo correr mal, reverta em Gestor de Dispositivos > Propriedades > Reverter controlador.

5) Segurança leve, sistema estável

O Segurança do Windows (Defender) já oferece proteção sólida sem pesar. Mantenha Proteção em tempo real ativa e faça Análise Rápida semanal.

6) Planos de energia e atualizações de firmware

Em portáteis, usa Equilibrado no dia a dia e liga o Alto desempenho quando precisar de potência extra. Verifique também atualizações de BIOS/UEFI no site do fabricante do teu equipamento.

Podes maximizar a poupança usando o cupão TT30 no checkout. As chaves digitais abaixo são para ativação rápida e legal do software (verifica sempre o SKU e a versão antes de comprar).

Nota importante para utilizadores do Windows 10

O Windows 10 entrou em fim de suporte a 14 de outubro de 2025. Se ainda usa esta versão, considere planear a migração para o Windows 11 para continuar a receber atualizações de segurança. Se precisar, consulte as opções acima para ativação com chaves digitais.

Como aplicar o cupão TT30

Abra a página do produto (ligações acima). Adicione ao carrinho e siga para checkout. Introduza o cupão TT30 e confirme o desconto. Conclui o pagamento e receba a sua chave digital.