Atualizações e otimização do Windows 11: como deixar o PC mais rápido e estável
Dicas rápidas e comprováveis para ganhar desempenho
1) Mantenha o Windows atualizado (e reinicie depois)
Em Definições > Windows Update, instale as atualizações de qualidade. Muitas incluem correções de estabilidade e segurança. Reiniciar após a atualização liberta ficheiros temporários e conclui a otimização do sistema.
2) Arranque limpo: desative arranques desnecessários
Abra o Gestor de Tarefas (Ctrl+Shift+Esc) > Arranque e desative apps que não precisa no arranque. O impacto na velocidade de boot é imediato.
3) Espaço livre automático com o Storage Sense
Em Definições > Sistema > Armazenamento, ativa o Sensor de Armazenamento para apagar temporários e conteúdo de reciclagem de forma programada — menos ficheiros inúteis, mais desempenho.
4) Drivers: use as Atualizações opcionais com critério
Se precisar de um driver específico, usa Windows Update > Atualizações opcionais. Evite instalações de origem duvidosa. Se algo correr mal, reverta em Gestor de Dispositivos > Propriedades > Reverter controlador.
5) Segurança leve, sistema estável
O Segurança do Windows (Defender) já oferece proteção sólida sem pesar. Mantenha Proteção em tempo real ativa e faça Análise Rápida semanal.
6) Planos de energia e atualizações de firmware
Em portáteis, usa Equilibrado no dia a dia e liga o Alto desempenho quando precisar de potência extra. Verifique também atualizações de BIOS/UEFI no site do fabricante do teu equipamento.
