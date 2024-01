Google Chrome para Windows recebeu finalmente suporte nativo para Arm

Os SoC ARM ganham uma posição importante no mercado e a Google parece querer agora ganhar uma posição importante com o Chrome. Com propostas para muitos sistemas que usam este SoC, resolveu agora abrir os trabalhos e preparar uma versão para o Windows, com suporte nativo para ARM.

Uma parte importante do domínio que o Chrome tem na Internet deve-se à quantidade de plataformas que suporta. Está presente em quase todos os sistemas operativos e isso torna-o a escolha óbvia para quem tem vários dispositivos, garantido uma interoperabilidade única.

A gigante das pesquisas quer agora dar mais um passo e criar a primeira versão do Chrome dedicada ao Windows para ARM. Este já era possível de usar neste sistema, mas recorria a uma emulação, o que o tornava menos eficiente e com consumos muito maiores de recursos.

Alright... just installed it and I can confirm it's compiled with plain ARMv8.0, because it runs even on my Snapdragon 835 🙂 — Jan Ringoš (@JanRingos) January 26, 2024

Descoberta recentemente, esta versão está ainda numa fase inicial do seu desenvolvimento. Ainda assim, pode ser já usada por todos os que têm computadores com esta versão do Windows, se usarem a versão Canary do Chrome, disponível neste link.

O mais importante desta versão é que é criada de forma dedicada para esta arquitetura e para esta versão do Windows. Com isso, os consumos de recursos, em especial a bateria, vão ser reduzidos. Há ainda uma otimização geral que irá permitir uma poupança em outras áreas.

Estando já na versão Canary, espera-se que muito em breve surja a primeira versão estável desta novidade do Chrome. A Qualcomm irá ter novidades dos Snapdragon Elite X em meados de 2024, com o seu lançamento. Por essa altura, certamente que a Google já terá uma palavra a dizer.

Este passo da Google parece ser mais uma jogada de mestre da gigante das pesquisas. O mercado pede cada vez mais soluções baseadas em ARM, em especial no que toca ao Windows. As propostas vão surgir em breve e assim o Chrome estará já maduro para ser usado nativamente e com todos os ganhos esperados.