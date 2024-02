Cuidado! Estava uma app falsa na App Store a fazer-se passar pelo LastPass

A segurança da App Store da Apple é quase infalível e sempre avalia exaustivamente todas as apps submetidas. Ainda assim, e como agora se vê, por vezes deixa escapar algumas apps maliciosas. Conforme foi revelado, havia uma app falsa na App Store a fazer-se passar pelo LastPass.

Com o foco na segurança que temos tido nos últimos anos, é normal que todos procurem um bom gestor de password, preferencialmente que funcione em todas as plataformas. Com este interesse, é normal que os agentes maliciosos procurem também usar este vetor de ataque para enganar os utilizadores.

Foi assim que uma app maliciosa passou o controlo da Apple e surgiu na App Store, fazendo-se passar pelo conhecido LastPass. A forma encontrada segue o que já vimos em muitas outras situações, enganando os utilizadores com um nome similar e uma interface totalmente copiada.

Foi assim que muitos foram enganados pela app LassPass, que provavelmente se dedicava a recolher as passwords com que os utilizadores a iam alimentando. Ainda para mais, esta versão falsa inclui compras que variam entre os 1,99 dólares e até aos 49,99 dólares.

Quem lançou o alerta para esta app falta foi a própria LastPass, que publicou esta informação no seu site. Revelou que a app "tenta copiar a nossa marca e a interface do utilizador, embora um exame minucioso das capturas de ecrã publicadas revelem erros ortográficos e outros indicadores de que a app é fraudulenta".

Além desta informação, apresentou ainda o link para a app falsa, bem como o nome do seu programador: Parvati Patel. Alertou também de imediato a Apple, que avaliou a situação prontamente, tendo removido esta proposta falsa da App Store. Algo que saltava diretamente à vista era o número de avaliações, que se resumia a apenas 3.

Se instalou a app LastPass falsa, é imperativo que a remova de imediato e altere a sua password no site do Lastpass. A seguir, é aconselhável realizar a árdua tarefa de redefinir todas as passwords armazenadas no seu cofre LastPass para garantir a sua segurança.