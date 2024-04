Rumor: melhorias no ecrã do Apple Watch Series 10 trará menor consumo de energia

São já muitos os indícios que referem um novo ecrã no Apple Watch Series 10. Agora, as novidades focam-se nas alterações levadas a cabo pela Apple relativamente ao painel OLED. As melhorias poderão prolongar substancialmente a vida útil da bateria.

Apple Watch pode otimizar o consumo de energia a partir do ecrã

A tendência dos utilizadores é dizer que as baterias têm de crescer, serem mais densas, para armazenarem mais energia. Contudo, a física é tramada e o que muitos acham ser a solução simplesmente não funciona. Por outro lado, as empresas dedicam-se a otimizar o que drena essa energia da bateria. A solução passa, em grande parte, por conseguir componentes mais otimizados, que consumam menos energia sem perder características. Esta parece ser a chave para o sucesso.

Partindo seguramente deste princípio, a Apple tem melhorado o ecrã do Apple Watch. Segundo temos visto, as novas tecnologias implementadas neste componente ajudaram a reduzir o consumo de energia do wearable ao longo do tempo. Para o dispositivo da Série 10, a empresa poderá marcar o lançamento como o relógio inteligente com melhor economia de bateria dentro da sua gama.

O relatório de terça-feira da The Elec afirma que a Apple usará uma nova tecnologia de Transístor de película fina (sigla TFT, em inglês: thin-film transistor) de óxido policristalino de baixa temperatura (LTPO) no ecrã OLED da Série 10, que o relatório acredita que será lançado no final de 2024.

Até agora, o uso de TFT LTPO foi aplicado apenas a alguns TFTs de comutação no painel do mostrador do Apple Watch, com o antigo LTPS usado para outros TFTs de comutação e TFTs de acionamento. Na nova versão, o LTPO será usado em mais TFTs.

Aparentemente, o LTPS continuará a ser utilizado, mas apenas nos TFTs restantes e nos circuitos fora da área de píxeis visíveis.

A mudança está a ser observada atentamente pelos produtores de ecrãs, devido à possibilidade de a utilização crescente da tecnologia mais recente ser alargada a outros dispositivos, como o iPhone. A Apple utilizou anteriormente a LTPO no Apple Watch antes de a aplicar ao iPhone, e poderá voltar a seguir o mesmo padrão.

Para o iPhone 16, espera-se que os modelos Pro e Pro Max usem TFTs LTPO, mas todos os quatro modelos do iPhone 17 poderiam usar a tecnologia.

Embora o The Elec não seja muito forte quando se trata de rumores sobre características de produtos, tem tendência a sair-se bem quando se trata de informações relacionadas com a cadeia de fornecimento. Tendo em conta o assunto, parece mais provável que a Apple esteja a investigar o aumento da utilização de TFT LTPO desta forma.