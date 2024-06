Apple lançou uma app fantástica para gravar vídeo: Final Cut Camera

Entre os vários anúncios feitos durante a WWDC 2024, a Apple lançou uma pérola: Final Cut Camera para iPhone. Sim, é gratuita e traz funcionalidades avançadas, que outras apps só ao nível profissional disponibilizavam.

O que tem de novidade o Final Cut Camera?

Traz ao iPhone uma app, gratuita, com mais ferramentas para tirar proveito do poder das suas câmaras. O que é particularmente interessante na Final Cut Camera é o facto de ter sido concebida para funcionar como uma aplicação autónoma para gravar vídeo e também em conjunto com a nova aplicação de edição Final Cut Pro. Ao trabalhar com esta última, introduz capacidades multicâmara ao gravar vídeos em iPads e iPhones.

Sim, é verdade que a funcionalidade multicâmara já existe há algum tempo, com a Blackmagic e a LumaFusion a abrirem caminho para uma nova forma móvel de filmar e editar vídeos. Isto representou uma mudança significativa para a indústria e é ótimo ver a Apple a apresentar a sua própria solução.

A Apple explica o conceito desta app. Segundo a empresa, com a aplicação Final Cut Camera, o utilizador sente‑se na cadeira de realizador e tem a possibilidade de usar os controlos profissionais intuitivos para toda a produção de vídeo.

Permite, por exemplo, iniciar uma sessão multicâmaras em direto com toda a simplicidade estabelecendo ligação a até quatro dispositivos que executem a aplicação Final Cut Camera para pré‑visualizar, gravar e sincronizar os ângulos de vídeo no Final Cut Pro para iPad. Também oferece a possibilidade de captar vídeo com definições avançadas, incluindo velocidade do obturador, ISO, equilíbrio de brancos e focagem manual.

Se quiser refinar ainda mais a sua experiência, personalize facilmente a resolução, a taxa de fotogramas, o espaço de cor e muito mais. Além disso, pode monitorizar rapidamente o vídeo com os indicadores de pico de focagem e sobre‑exposição.

Características da app Final Cut Camera

Grave facilmente com diversas resoluções, taxas de fotogramas e codecs, incluindo ProRes e codificação de cor Log;

Defina a exposição com controlos de ISO e velocidade do obturador;

Ajuste o equilíbrio de brancos com predefinições comuns ou defina a temperatura da cor;

Ajuste a focagem para acompanhar a ação e manter os objetos nítidos;

Use o zoom com precisão para realçar os elementos mais importantes do vídeo;

Bloqueie a orientação para garantir um enquadramento consistente, independentemente da posição do dispositivo;

Ative a estabilização para reduzir os tremores e o movimento durante a captura;

Pré‑visualizar, gravar e sincronizar até quatro dispositivos com multicâmaras em direto no Final Cut Pro para iPad;

Inicie rapidamente uma sessão multicâmaras em direto estabelecendo ligação entre o seu dispositivo e o Final Cut Pro para iPad;

No Final Cut Pro, pré‑visualize, ajuste os controlos profissionais e inicie a gravação remotamente em todos os dispositivos ligados;

Edite instantaneamente os clips multicâmaras com o conteúdo multimédia de pré‑visualização que é sincronizado automaticamente no navegador do Final Cut Pro;

Poupe tempo no pós‑processamento com a transferência de multimédia em segundo plano, que substitui o conteúdo multimédia de pré‑visualização pelos originais enquanto trabalha;

Confirmar que o vídeo e o áudio estão perfeitos com as ferramentas de monitorização;

Ative o indicador de pico de focagem para garantir gravações nítidas;

Use os indicadores de faixas para uma correta exposição dos vídeos;

Componha e enquadre a imagem com as guias de proporção ou as sobreposições em grelha;

Monitorize o tempo de gravação disponível e os níveis de áudio;

Rever e transferir conteúdo multimédia facilmente no navegador;

Guarde os vídeo em Ficheiros ou grave‑os num dispositivo de armazenamento externo ligado;

Explore e reveja as gravações no navegador da aplicação Final Cut Camera;

Estabeleça ligação rapidamente ao Final Cut Pro para iPad e transfira conteúdo multimédia diretamente para um projeto;

Pause e retome as transferências de conteúdo multimédia com toda a conveniência.

Esta aplicação, contudo, não foi disponibilizada para ser usado por todos os iPhones. A app Final Cut Pro, para mostrar todo o potencial, requer o iPhone 15 Pro ou o iPhone 15 Pro Max.

Funcionalidades, como os indicadores de pico de focagem e sobre‑exposição, requerem modelos de iPhone ou iPad com o chip A13 Bionic ou posterior.