AMA adota Inteligência Artificial (IA) com Copilot da Microsoft

A AMA (Agência para a Modernização Administrativa) informou recentemente que reforçou a sua posição na vanguarda da inovação ao adotar o novo Copilot para Microsoft 365 nas ferramentas disponibilizadas aos colaboradores, tornando-se uma das primeiras entidades públicas a incorporar internamente esta tecnologia avançada.

Segundo a informação, o Copilot combina o poder dos Grandes Modelos de Linguagem com os dados do Microsoft Graph – calendário, emails, chats, documentos, reuniões e mais – e as apps do Microsoft 365 e tem o potencial de melhorar significativamente a produtividade dos colaboradores ao automatizar tarefas e disponibilizar ferramentas para facilitar a análise de dados e a tomada de decisões.

Para o Presidente da AMA, João Dias...

a adoção pioneira do Copilot representa o nosso compromisso contínuo com a inovação. Estamos focados em consolidar a nossa posição na vanguarda da transformação digital, utilizando tecnologias avançadas que impulsionam a produtividade e a excelência de processos. Neste contexto, sublinhamos a importância da eficiência, pois o tempo poupado com processos rotineiros é, sem dúvida, tempo ganho para inovar. Esta ferramenta aprimora a eficiência dos nossos colaboradores e reforça o nosso papel como líderes na adoção de soluções tecnológicas de ponta.

Para Andrés Ortolá, Diretor-Geral da Microsoft Portugal,

Copilot para Microsoft 365 tem o poder de revolucionar a forma como trabalhamos, capacitando as pessoas para se focarem no que realmente importa e ajudar no progresso das suas organizações. Estamos muito entusiasmados por disponibilizar esta tecnologia à AMA, uma organização que tem liderado a adoção, em Portugal, de IA generativa. Estamos muito orgulhosos de apoiar esta jornada de inovação e ajudar a AMA a atingir o seu objetivo de fornecer melhores serviços digitais aos cidadãos portugueses

Ao assumir a dianteira tecnológica, a AMA consolida o seu papel como impulsionadora da modernização e digitalização em Portugal, reafirmando o seu compromisso em explorar novas fronteiras tecnológicas para o benefício da Administração Pública e da sociedade em geral.